​Francamente insatisfechos

sábado, 19 de septiembre de 2020, 09:27 h (CET) Cuando el presidente Sánchez manifestó que se encontraba ‘francamente satisfecho’ de lo que estaba haciendo, algunos lugareños se acordaron de aquel ministro de Franco, José Solís, a quien se le llamaba ‘la sonrisa del régimen’, porque siempre estaba también ‘francamente satisfecho’ de cómo iban las cosas, aunque un montón de españoles tuvieron que emigrar a Alemania en busca del trabajo que no encontraban aquí.



Se habla mucho del peligro de los inmigrantes que vienen en patera, y no tanto de los españolitos emigrantes en busca de una vida mejor, más allá de las fronteras, ahora que es más fácil moverse por ahí y lograr un desarrollo personal para sus vidas más acorde con su preparación profesional. Seguro que el rebrote de la pandemia nos volverá a colocar en una situación “francamente satisfactoria”.

