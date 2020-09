La conciencia no admite sobornos

Gracias Julia, Colau, Iglesias, Irene, Rufián, Jordi, etc. Para alguien que tiene dudas, este tipo de cosas se las aclara bastante. Siempre hay que agradecer a este tipo de miserables, a la gente que lo secundaba, a los periodistas que le apoyaban, a los medios donde estos trabajaban y a los partidos políticos que lo defendían. Gracias por ayudarme a saber en quien no debo confiar. Dejar tetrapléjico a un policía municipal de Barcelona, Juan José Salas, al que tanto Lanza como sus colegas de fechorías agredieron vilmente hasta dejar a este pobre hombre en una silla de ruedas de por vida, no era tan importante como para pasar 5 años en la cárcel, ¿verdad, Sra. Otero? Más tarde, salió tan reinsertado y la prisión le hizo tanto bien, que asesinó a Víctor Laínez, un ciudadano que cometió el terrible delito de llevar unos tirantes con la bandera de España. En fin, no sé si se dan cuenta todos ustedes, los que le apoyaron, de la grave responsabilidad en la que han recaído al respaldar a este indeseable. Quizá la ley no les pueda sancionar. Lo que no estoy tan seguro es si podrán acallar la voz de sus conciencias. Muchas gracias.