Mascarillas COVID-19: conoce sus efectos en la piel

COVID ha cambiado nuestras vidas, no lo podemos negar, si nos llegan a decir hace un par de años atrás que todos iríamos con mascarillas por una pandemia nadie hubiera dado crédito.



Ahora que el uso de las mascarillas es obligatorio y se ha convertido en un imprescindible, estamos observando que nuestro cutis se ve muy afectado por su uso continuado.



El roce continuo con nuestra piel unido al calor, el sudor, la humedad de nuestra respiración tampoco ayuda, todo lo contrario, está provocando en muchos irritaciones, dermatitis, acné… y un sinfín de problemas.



En estos días en los que empezamos el ritmo frenético de trabajo, día y tarde en la oficina y muchas horas seguidas con la mascarilla puesta, conviene saber cuál pueden ser sus efectos secundarios y cómo podemos evitarlos.



Una firma que me sigue sorprendiendo día a día por su lucha tenaz por encontrar los mejores ingredientes y buscar la combinación perfecta para tratar el problema específico de cada piel es Paquita Ors (ya os hablé por aquí un día: http://www.diariosigloxxi.com/texto diario/mostrar/1432963/cosmeticos-paquita-ors).



Consultado este problema con Jerónimo Ors, Farmacéutico y Director de los Laboratorios Paquita Ors, nos confirma que día a día en su consulta está observando cada vez más problemas derivados del uso continuado de la mascarilla. La piel es un órgano y como tal está sufriendo los estragos del uso diario de esta, además de que no olvidemos que a muchos esta situación le provoca cierta ansiedad, y lamentablemente todo esto se ve reflejado en nuestra piel.



Jerónimo añade que la mascarilla no deja de ser un material sintético, que en contacto con la piel hace que se liberen unas sustancias químicas que irritan la misma, creándose un microclima que puede llegar incluso a provocar hongos….



Para ayudar a prevenir de la irritación, ayudándola a aislarla y protegerla es muy importante dar con un tratamiento adecuado y específico. En su laboratorio han recurrido a plantas con un componente muy especial, los “mucílagos”, que crean una especie de película de protección que evita agresiones externas. Por ello muchas de sus cremas incluyen en su formulación este activo, cremas como Mimosa, Avena, Caléndula son sólo algunos ejemplos.



Jerónimo también añade, que otro de los problemas añadidos del uso constante de la mascarilla es que la piel se oxida. Para combatir la oxidación recurren a Fullereno, una molécula con un poder antioxidante 250 veces superior a la vitamina C y uno de los antioxidantes más potentes del mercado. Su crema Bio-detox contiene este principio.



Durante la pandemia este laboratorio ha donado cremas a sanitarios para protegerles su piel, personas que han tenido que llevar durante muchas horas las mascarillas y su piel ha estado más expuesta. Paquita Ors se encargó además de realizar un estudio para tratar de conseguir productos que no fueran excesivamente caros para tratar de ayudar y mitigar este problema sin que nuestros bolsillos sufrieran demasiado.



Es cierto que hay cremas maravillosas, pero no siempre nos aplicamos aquello que le va mejor a nuestra tez. Jerónimo Ors siempre dice que una misma piel puede necesitar un tratamiento específico distinto dependiendo del estado de ánimo, estrés, estación….



En Paquita Ors tienen la convicción de que sin un diagnóstico y un tratamiento personalizado no se puede tratar eficazmente la piel, por eso es recomendable pedir cita con Jerónimo, pasa consulta en su tienda, donde sin ningún coste y lupa en mano te hará un diagnóstico personalizado.



Da gusto hablar con él, estarías escuchándole todo el día, rezuma pasión por los cuatro costados…Se nota que le viene de familia, una generación de farmacéuticos dedicada al cuidado y tratamiento de la piel desde hace años.



Es tiempo de cuidarte, protege a tu piel de los efectos nocivos de llevar mascarilla.