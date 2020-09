AleaSoft: Continúa la ‘alegría’ en la financiación de las renovables a pesar de la crisis

‘Alegría y optimismo’ con esas palabras describían los ponentes en el webinar "Los mercados de energía en la salida de la crisis económica" el estado de ánimo entre los desarrolladores y financiadores de nuevos proyectos renovables en España y en Europa en general. Si bien durante el pico de la crisis sanitaria de la COVID 19 todo se paralizó momentáneamente, en pocas semanas la mayoría de proyectos, ya fuera en papel o sobre el terreno, arrancaron de nuevo Observando el gráfico de la evolución de la potencia renovable instalada en España durante los últimos meses, apenas se puede percibir parón alguno durante los meses más críticos de la crisis en marzo y abril. Los expertos consideran que el retraso medio que puede haber acumulado un proyecto nuevo de eólica o fotovoltaica debido a las medidas contra la pandemia no supera los treinta días. La prueba más evidente de ello es el hito de los 10 GW de fotovoltaica alcanzados en todo el territorio español, cuando hace poco más de un año estaba por debajo de los 5 GW.

Durante el webinar de AleaSoft “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica (I)” y la mesa de análisis posterior, los ponentes coincidieron en que ‘lo peor ya ha pasado’. Muestra de ello es la recuperación de la demanda de electricidad en los países europeos, que se han acercado este verano a los niveles de demanda de 2019, ayudados también por las altas temperaturas registradas. Aun así, la recuperación de la demanda, después del pozo en que cayó en marzo, abril y mayo, ha sido relativamente rápida, aunque los niveles pre-crisis aún tardarán en alcanzarse.

También ha sido clara la recuperación de los precios en los mercados de energía. Tanto el petróleo Brent, el gas TTF y los derechos de emisión de CO2 han experimentado una recuperación incluso más rápida de lo que se podía esperar de una crisis tan aguda. Si bien el CO2 es el único que ha recuperado, e incluso superado, los niveles anteriores, tanto el gas como el petróleo se encuentran en una senda alcista en el medio plazo. La subida de los precios de los combustibles y CO2 ha empujado los precios de los mercados de electricidad spot y de futuros a una pronta recuperación.

Otro de los puntos del contenido del webinar era la financiación de los proyectos renovables, en el que según los ponentes tampoco se ha visto prácticamente afectada por la crisis. ‘No ha cambiado la visión y, de hecho, se ha salido de la crisis con una conciencia más verde’ se comentó. Hay mucho dinero prometido en los planes de recuperación y para la transición energética y los Planes de Energía y Clima, pero falta la iniciativa política de ejecutar ya esas ayudas. Estas ayudas son de especial relevancia para proyectos de hidrógeno verde o de almacenamiento de energía, porque no tienen opción a un PPA ni a una financiación tan accesible.

Por el lado de los bancos e inversores, la financiación continúa igual de activa que antes de la crisis. Obviamente, la crisis y la incertidumbre presente hacen que las inversiones intenten minimizar más el riesgo y las condiciones son algo más estrictas, pero todo ello no ha hecho disminuir el ritmo de nuevos proyectos.

El apuntamiento de las renovables fue también un tema de especial debate a raíz de las preguntas de la audiencia. Sobre ello, los ponentes coincidieron en que la canibalización de los precios por parte de la fotovoltaica ‘no puede ser infinita’. Es decir, que de media el precio capturado por la fotovoltaica no puede caer a cero siempre. La clave, comentaron, está en la respuesta de la demanda. La demanda tiene, y tendrá más aún, cierta flexibilidad que le permitirá adaptarse para aprovechar los momentos de precios más favorables, aumentando la demanda en los momentos de mayor producción solar y evitando el hundimiento de los precios. También aparecerá nueva demanda de electricidad de la carga de vehículos eléctricos, de la producción de hidrógeno verde y de la electrificación de la industria.

Los webinars sobre la recuperación de la crisis

Todos estos temas fueron analizados y debatidos en el webinar “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica” organizado por AleaSoft y que tuvo lugar el 17 de septiembre junto con una mesa de análisis posterior. El webinar contó con la participación de dos ponentes invitados: Daniel Fernández Alonso, Head of Energy Management en ENGIE España, y Roger Font Garcia, Projects, Assets and Specialised Businesses Global Manager en Banco Sabadell. La grabación del evento se puede solicitar a webinar@aleasoft.com.

La segunda parte del webinar está programada para el 29 de octubre, y contará con la presencia de dos ponentes invitados de la consultora Deloitte: Pablo Castillo Lekuona, Senior Manager of Global IFRS & Offerings Services, y Carlos Milans del Bosch, Partner of Financial Advisory.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/continua-alegria-financiacion-renovables-crisis/