Las razones por las que dar el salto y pasar a la generación Smart TV por TuSmartTV.eu

Todo va fino y rodado, nada falla, hasta que llega el día en el que ese televisor antiguo hace plof y comienza a fallar o peor aún, se apaga para ya no volver a encenderse de por vida, es hora de mirar un televisor más moderno, aquí venimos a mostrar los motivos por los que decantarse por una televisión inteligente con tecnología Smart TV.

Al día con las regulaciones

Al igual que pasó en su momento con la llegada de la Televisión Digital Terrestre, más conocida como TDT, llegó el día en el que el gobierno obligó a que este sistema fuese un elemento indispensable en todos los televisores antiguos, teniendo que adquirir un decodificador, y siendo un elemento absolutamente imprescindible en las televisiones que se comercializaban en aquel momento, pues la circunstancia a día de hoy es similar, ya que se acerca peligrosamente esa regulación que haga que todas las televisiones modernas incorporen smart tv, y las que no tengan dicha tecnología se verán obligadas a ser cumplimentadas con un decodificador Chromecast.

Contenido a la carta

La gran parte de las cadenas televisivas actuales tienen aplicaciones adaptadas para smart tv, esto hará que se puedan ver los programas preferidos de la televisión a la hora que uno desee, de esta manera, el usuario es quien tiene el poder de decidir no solo lo que quiere ver, si no también el cómo y el cuándo verlo, y ya no solo la televisión y sus programas, sino que estas televisiones tienen todas acceso directo a plataformas como pueden serlo Netflix, HBO o Amazon Prime, pudiendo de esta manera ver el contenido favorito de series y películas a la carta sin necesidad de ordenador, directamente desde la TV.

No solo televisión

El hecho de ser una televisión inteligente también hace posible la opción de aumentar las posibilidades de la televisión, de esta manera, ver los vídeos favoritos en Youtube, escuchar música en Spotify o navegar por internet es algo que se tiene al alcance de la mano desde la propia smart tv, alargando así el abanico de posibilidades de una manera gigantesca.

