Diez motivos por los que las corporaciones deberían apostar por impulsar políticas de ESG

viernes, 18 de septiembre de 2020, 14:21 h (CET) Los criterios ESG se sitúan como pilares fundamentales del crecimiento corporativo consiguiendo, entre otras cosas, incrementar el retorno de la inversión, reducir costes y promover una estructura organizativa más sostenible y con los más elevados estándares éticos. La relevancia de estos criterios ha llevado a la creación de IASE (International Association for Sustainable Economy) que promueve las certificaciones en ESG a nivel global Son muchos los motivos por los que las corporaciones deberían apostar por impulsar los criterios ESG, desde IASE señalan diez puntos estratégicos:

1. Permite disponer de una estrategia corporativa plenamente compatible y responsable con la realidad que afronta el planeta: Disponer de una estrategia sostenible y que incorpore los criterios ESG permite a la empresa cumplir con los principios de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y la posiciona como una institución que apuesta y defiende los valores éticos y que son plenamente compartidos por las principales organizaciones a nivel mundial.

2. Incrementa del retorno de la inversión: En los últimos 12 meses el retorno de los fondos que invierten en empresas que tienen un componente ESG tienen un mejor comportamiento que aquellos que no tienen asociado una política de inversión sostenible. Es previsible que esta brecha se incremente con el tiempo hacia empresas que tengan plenamente incorporadas las políticas ESG. Esta realidad también se ha podido evidenciar de forma empírica a través de más de 2 mil estudios académicos que reflejan que en más de un 70% de los casos, existe una alta correlación entre empresas que cuentan con criterios ESG y los mejores resultados financieros obtenidos.

3. Estructura del coste de financiación más eficiente: Aquellas instituciones que han incorporado métricas ESG en la gestión de sus procesos, y en especial, en la reducción de la huella de carbono, pueden acceder a mejores fuentes de financiación que aquellas empresas que siguen con una política de gestión de sus recursos de manera tradicional.

4. Reducción de costes operativos y de producción: Disponer de una estrategia empresarial de largo plazo que incorpore criterios ESG contribuye a una potencial reducción de costes operativos y de producción tales como: coste energético, coste del tratamiento de agua, coste del tratamiento de residuos, coste de contaminación, etc…, lo que claramente redunda en una mejora de los márgenes operativos de la organización.

5. Dispone de un sistema de gobernanza que está basado en las buenas prácticas profesionales y en principios éticos: Las organizaciones que introducen sistemas de gobernanza ESG incorporan procesos de decisión que toman en cuenta a todos los stakeholders de las mismas (accionistas, clientes, empleados, proveedores, etc.) y persiguen que la interacción de todos ellos se realice de forma óptima y siempre respetando criterios que garantizan la máxima profesionalidad y el cumplimento de los códigos deontológicos.

6. Permite tener una cultura organizativa mucho más responsable: Se empieza a constatar que aquellas organizaciones que introducen políticas de sensibilización a través de proyectos de formación sobre la importancia del ESG tienen un mejor rendimiento corporativo que aquellas que no lo hacen. De hecho, constituyen todo un cambio de mentalidad que contribuye de forma decisiva a que la institución esté plenamente alineada con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.

7. Mejora las oportunidades laborales dentro de la organización: Una adecuada política interna de igualdad, permite contribuir a generar las mismas oportunidades laborales tanto a hombres como mujeres, incrementando la motivación de un segmento muy importante de la institución y, además, poniendo a disposición de la empresa mucho más talento que tendrá como resultado una mejora en la toma de decisiones de toda la organización.

8. Permite una mejor conciliación laboral con la vida familiar de los empleados: Aquellas organizaciones que incorporan criterios ESG, permiten una mejor conciliación entre las exigencias de la vida laboral y la conciliación familiar mediante horarios más compatibles y/o la incorporación del teletrabajo. Todo ello repercute en crear un mejor clima laboral para toda la organización y contribuye a que el nivel de motivación sea más elevado que en organizaciones que no incorporan este tipo de políticas de personal.

9. Prepara a la organización para poder cumplir con los requisitos regulatorios: A nivel mundial la presión regulatoria es cada vez mayor. Y en el caso de los requerimientos ESG existen varias iniciativas internacionales que exigirán de una forma clara y demostrable que las organizaciones incorporen criterios de sostenibilidad, sociales y de gobernanza tanto en su estrategia corporativa como en la propia operativa diaria. Aquellas instituciones que no cumplan con la nueva normativa podrán ser penalizadas con el consiguiente impacto en riesgo reputacional, entre otros.

10. Contribuye a que los clientes de la organización tengan una buena percepción de la imagen corporativa de la empresa: En la actualidad, existe una tendencia de los consumidores que demandan productos y servicios de empresas que cumplan con criterios ESG. Esta tendencia se irá incrementando en los próximos años. Y por lo tanto, solamente las organizaciones que tengan incorporados en su ADN dichos criterios, dispondrán de ventaja en un mercado global cada vez más competitivo.

