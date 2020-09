Sondersland, el mayor festival virtual del talento, comienza con la colaboración de la Comunidad de Madrid

El encuentro, que se celebra hasta el 19 de septiembre en La Nave, está organizado por Trivu, el mayor ecosistema de talento joven del mundo en colaboración con el Gobierno de España, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento El festival virtual global de talento Sondersland, ha abierto sus puertas al talento esta mañana en La Nave de Madrid, desde donde se retransmitirán hasta el próximo sábado 19 de septiembre, de manera virtual, todos los contenidos a miles de jóvenes de todo el mundo.

Organizado por Trivu, el mayor ecosistema de talento de actitud joven del mundo, en colaboración con el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad, el festival cuenta con el respaldo de grandes empresas españolas e internacionales como: AXA, BBVA e Hijos de Rivera como Global Partners; la Fundación Rafael del Pino como Founding Partner; la Fundación Secuoya como Live Partner; Linkedin como Talent Partner; así como Aqualia, Vicky Foods, El Corte Inglés, FCC, Iberdrola, Merck -con su proyecto Remerckables-, Fundación Banco Sabadell y Only You como Generation Partners, además de otras múltiples empresas y asociaciones colaboradoras.

“Para atraer al talento debeis ir donde está el talento, por eso la Comunidad de Madrid no puede si no apoyar este festival, una gran iniciativa que aúna a jóvenes y empesas; un elemento tractor fundamental en un año donde muchas ideas que han colapsado necesitan un nuevo impulso”. Con estas palabras ha querido dar la bienvenida Manuel Giménez Rasero, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, junto a Pablo González Ruiz de la Torre, fundador de Trivu, a un festival que contará durante 3 días con diferentes espacios, actividades y actuaciones en directo.

Entender qué es el talento

Con más de un 40% de jóvenes sin trabajo en España, uno de los grandes retos es explicar qué es el talento y cómo se entiende dentro de las empresas. Ana Pitarch (BBVA), Jesús Carmona (AXA), Paul Tran (Hijos de Rivera), Raúl Berdonés (Grupo Secuoya), Ángel Sáenz (LinkedIn) y Vicente Montes (Fundación Rafael del Pino) han dado algunas claves.

Para Jesús Carmona, “el talento no es una definición académica, está en nosotros, la diferencia entre unos y otros es cómo lo utilizamos. El talento son competencias y las necesitamos, pero lo importante es la actitud”, algo en lo que coinciden Raúl Berdonés, para el que se trata de “la fusión entre actitud y pasión. No tiene raza ni edad ni clase, lo importante es detectar el talento y sumarlo, hacer que vaya desarrollándose”, y Paul Tran, que cree que “se necesita un proyecto para poder expresarlo”. Por su parte, Ángel Sáenz ha apuntado que “en LinkedIn, creemos que el talento se desarrolla, como lo trabaja un deportista de élite, es un elemento dinámico, nunca estático”. Algo con lo que ha estado de acuerdo Vicente Montes, “es actitud e inteligencia y esa capacidad de entender quiénes somos y nuestro entorno. El talento en sí mismo no es algo innato en unas personas y en otras no, solo tenemos que ser capaces de identificarlo activarlo y acompañarlo”, de ahí la importancia de “crear oportunidades entre todos”, como ha asegurado Ana Pitarch.

¿Cómo son los líderes del futuro?

La creciente importancia de la colaboración y la comunidad antes que la competitividad en el incierto panorama mundial que ha tocado vivir, es algo que han puesto de manifiesto las conclusiones de Future Leaders, un análisis disruptivo basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) e Inteligencia Artificial que ha analizado cómo piensan y comprenden el mundo jóvenes de 12 países y ha presentado en primicia LLYC junto con Trivu como colaborador del proyecto. José Antonio Llorente ha afirmado que “la personalidad de los jóvenes está cambiando y el concepto de líder también, abogando más por el trabajo en equipo y menos por el egoísmo individual. Así, los líderes del futuro son más dados a utilizar verbos como Aprender, Encontrar, Entender y Escuchar en sus intervenciones”. Algo que han ratificado tres jóvenes profesionales tan destacados como: Alejandra Acosta, miembro de naciones unidas y cofundadora de Break The Silence; Antonio Espinosa, cofundador y consejero delegado de Aula, y Nerea Luis Mingueza, Doctorada con honores en Inteligencia artificial, que han recalcado la importancia de la humildad y cómo esta generación ha puesto a la gente en centro, hablando de valores no tangibles y de un progreso más social que económico.

Discursos inspiradores de la mano de jóvenes emprendedores

A lo largo del día de hoy también hay espacio para discursos inspiradores de emprendedores nacionales e internacionales que están cambiando el mundo, como es el caso de la española Mireia Badía, que con solo 23 años fundó Grow.ly, o de Alexander Dakov, CEO de Oceanic Global. Estos jóvenes empresarios han dado a conocer su experiencia, sus motivaciones a la hora de montar su startup, para que los jóvenes pierdan el miedo a emprender. Como ha asegurado en conexión en directo desde la India Kunal Chandiramani, fundador y CEO de KStar and subsidiaries, “aunque ahora sean tiempos de incertidumbre, hay que seguir creyendo y trabajando en el potencial de uno mismo y rebelarse contra lo establecido para generar un cambio”.

Además, del escenario principal (Mad Stage), Sondersland cuenta con otros espacios virtuales: Hubs, donde los participantes pueden interactuar con todas las empresas impulsoras del evento y acceder a las oportunidades profesionales que estas ofrecen; The Colony, una zona digital inmersiva que permite a todos los jóvenes asistentes conseguir becas y descuentos de las organizaciones colaboradoras, y Labs, que ofrece múltiples experiencias formativas y retos que ayudarán a los asistentes a desarrollar nuevas habilidades y capacidades profesionales. Durante los 3 días que dura Sondersland, los asistentes irán acumulando puntos, que podrán canjear por premios de todo tipo para ayudarles a impulsar su futuro.

Sondersland continúa mañana…

Por último, y en paralelo a todo lo anterior, Sondersland acogerá mañana dos encuentros satélites en los que participarán algunos de los agentes claves que forman parte del ecosistema de talento.

Forum reunirá a los principales líderes de la sociedad con el ambicioso objetivo de reflexionar sobre la crisis que se está viviendo para entender dónde se está ahora y poder, así, definir juntos que se quiere ser como país en la próxima década. El encuentro comenzará a las 9h y contará con la presencia de Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que será el encargado de dar la bienvenida, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, quien clausurará Forum.

En la jornada participarán importantes personalidades, entre las que destacan: Soraya Sáenz de Santamaría, Socia de Cuatrecasas y Miembro del Consejo de Estado del Gobierno de España, que liderará el bloque sobre geopolítica en tiempos de COVID-19; Ángeles Santamaría, Consejera Delegada de Iberdrola, y Pablo Colio, Consejero Delegado del Grupo FCC, que comentarán los retos y oportunidades que el mundo actual plantea para nuestro país en el mundo; Ignacio Rivera, Consejero Delegado de Hijos de Rivera, que desvelará el secreto para ser una de las marcas más amadas del mundo; además de Luis Enríquez, Consejero Delegado del Grupo Vocento, y Juan Luis Cebrián, Presidente de Honor de El País, que hablarán sobre el papel de la comunicación en la transformación de la sociedad global y española.

Por su parte, The Battle reunirá a directivos y profesionales del mundo de los recursos humanos que analizarán los retos y las oportunidades de la nueva década en la gestión del talento.

Este encuentro, que comenzará a las 12.30h, estará formado por tres bloques, “Ser Versátil”, “Ser Auténtico” y “Ser Visionario”, liderados por tres de las mujeres más influyentes de los RR.HH. en nuestro país: Emma Giner, ex Directora de HR Internacional de Inditex; Margarita Álvarez, ex Directora de Comunicación y Marketing de Coca-Cola y Adecco y nombrada por Forbes como una de las 50 Mujeres más Poderosas de España, y Susana Ayo, enfocada en ayudar a grandes empresas en su transformación.

Sondersland

Lugar: Online vía tri.vu/PrensaSondersland

Pinchar aquí para ver la agenda de las diferentes ponencias y espectáculos.