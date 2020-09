Tips para mantener un cabello saludable

Sobre todo después del verano se nota el deterioro de la fibra capilar y la textura y color del cabello. Factores como el sol y el mar lo dejan deshidratado, sin brillo y con pérdida de luminosidad. No obstante, esto no es solo cosa del otoño, por eso, durante todo el año debes tomar ciertas medidas y convertirlas en hábito.



Manuel Corona, CEO de Shampora, nos da unos tips para ello:



Llevar una dieta saludable. Una mala alimentación puede provocar una producción excesiva de sebo y dejar el cabello graso , entre otros problemas. Estas son las vitaminas que deberías incluir en tu dieta:



La vitamina A favorece el desprendimiento de las células muertas de la epidermis y su reemplazo con nuevos tejidos. En situaciones de deficiencia, la piel se vuelve seca y se descama. La leche, los huevos, la mantequilla y el hígado contienen vitamina A en abundancia, aunque también se la puede incorporar en la forma de su precursor, el betacaroteno, a través de las frutas y verduras de color amarillo-anaranjado.



La vitamina C sirve para la formación del colágeno, que aporta estructura al cuero cabelludo y lo mantiene elástico. Algunos de los alimentos ricos en esta vitamina son el kiwi, el peperoni, los cítricos y los tomates.



La vitamina E es muy eficaz. Actúa contra los radicales libres (mayores responsables del envejecimiento). Se encuentra en las grasas vegetales (como el aceite extra virgen de oliva), en el germen de trigo y en las frutas con cáscara.



Utiliza mascarilla al menos una vez por semana, con el fin de hidratar en profundidad la melena



Protege el cabello de la acción de agentes externos como el clima y la contaminación. Para ello, aplica productos como el Leave In o un spray con ingredientes filmógenos.



Evita abusar de instrumentos térmicos como el secador o la plancha, ya que el calor excesivo deshidrata el pelo y quema la queratina (proteína fundamental que compone el cabello)