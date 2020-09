Cinco errores de marketing online y soluciones clave para lanzar un eCommerce

El marketing, tanto online como offline, es un componente esencial de la estrategia de cualquier empresa, tanto grande como pequeña para lograr el objetivo final que cualquier negocio online desea: vender más y mejor. Cualquier esfuerzo que se haga en este ámbito, tiene que estar orientado a conseguir este objetivo.



Al comenzar un negocio, son muchos los emprendedores que creen que utilizando la técnica de "ensayo y error" van a incrementar su experiencia y aprendizaje. Sin embargo, hay errores que no deben cometerse pues pueden ser realmente perjudiciales y pueden echar al traste cualquier negocio.



NeoAttack, que cuenta con más de 6 años de experiencia en asesoría integral del negocio, ha ayudado a más de 500 empresas a aumentar su facturación día a día y a superar a sus competidores. Por este motivo, explican cuáles son algunos de los errores más comunes y qué situaciones deben evitar los emprendedores si quieren empezar un negocio y llevar su empresa al éxito.



No tienes una estrategia de marketing online Cualquier empresario o emprendedor busca aumentar sus ventas, pero primero es necesario realizar un análisis de mercado y contar con una estrategia de marketing digital correctamente diseñada de acuerdo al ciclo de compra del cliente. También es imprescindible establecer objetivos: son los que marcarán las acciones y nunca deben elegirse aleatoriamente.



No es suficiente tener un servicio o producto atractivo y único, sino que también hay que exponerlo y promocionarlo: un producto “normal” con una gran estrategia de marketing puede vender mucho más que un gran producto con un marketing mediocre.



Cuando una empresa planifica su estrategia de marketing online, las tácticas específicas que utilizarán, su presupuesto y cuánto tiempo van a invertir, están aumentando exponencialmente tus posibilidades de éxito.



Crees que la apariencia de tu web no es importante La página web de la empresa debe ser el instrumento para dar visibilidad online a la marca e informar correctamente sobre los productos/servicios que están a la oferta para los consumidores.



Teniendo en cuenta que esta página web debe llegar al target correcto: aquellos usuarios con posibilidad de convertirse en oportunidades de venta y en clientes felices.



Un sitio web ofrece la posibilidad de tener mayor presencia y es indispensable aprovecharlo al máximo: incorporar contenido de utilidad que servirá para aumentar el número de visitas y tiempo en tu página. Una de las claves de la optimización web es el SEO: el uso de palabras clave relacionados con el producto o servicio que permite tener un mejor posicionamiento en los resultados de búsqueda. Cuando un usuario quiera saber sobre una palabra relacionada con tu negocio, tu empresa aparecería entre los primeros resultados.



No conoces a tus clientes El cliente es el centro de la estrategia de cualquier empresa: cuanta más información tengamos sobre él, más podremos optimizar el proceso de venta. el CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta eficaz para implementar la estrategia de marketing y ventas que la empresa haya definido, ya que permite gestionar íntegramente la cartera de clientes y potenciales clientes.



La automatización de procesos a través de un CRM hace posible que todos y cada uno de los empleados conozcan al cliente y las necesidades que tiene, lo que repercute en un trato más directo y cercano, el cual favorecerá su fidelización. Como el fin de todas las empresas es incrementar el volumen de ventas, tanto nuevas como recurrentes, es imprescindible que la información obtenida a través del CRM permita segmentar adecuadamente a los consumidores, identificar sus preferencias de compra y mejorar la atención al cliente y calidad del servicio.



Crees que tu producto es el mejor, pero no tiene ningún valor diferencial Lanzar un producto al mercado es relativamente fácil, y las ganas y la voluntad de hacerlo son un punto a favor. No obstante, en el proceso de desarrollo es necesario medir y averiguar previamente qué opina la gente, realizar estudios de mercado, saber si realmente es bueno y sobre todo si gusta.



Uno de los mayores problemas cuando se emprende es no saber cómo ofrecer el producto de forma distinta y diferenciada para que no sea una carrera por el mejor precio. Es necesario establecer claramente lo que hace único al producto y cuál es la diferencia frente a los competidores: solo alcanzarás el éxito demostrando que lo que ofreces es la mejor opción, a través de un posicionamiento en el mercado que llame la atención. El objetivo es transmitir a tu cliente potencial que tu producto o servicio va a cumplir con su necesidad o deseo, que puede confiar en él y que, además, va a hacerlo mejor que nadie.



Crees que no es necesario invertir en publicidad online para ganar visibilidad Todavía quedan empresas que creen que las redes sociales no requieren de inversión… ¡pero no es así! Para que el plan de marketing online de un negocio se implemente correctamente se necesitan herramientas de pago —e incluso, inversión en tráfico web—.



La publicidad es vital porque mejora el posicionamiento de marca, atraer más clientes y da a conocer los beneficios de los productos o servicios. De nada sirve tener el mejor producto si nadie lo conoce: es equivalente a no tener ventas, y sin estas, el negocio se muere.