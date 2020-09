Nace APlanet, la plataforma que ayuda a las empresas a gestionar de forma eficiente su sostenibilidad

La tecnología desarrollada por esta startup española permite automatizar el proceso de recopilación y análisis de datos, medir y reportar el impacto de sus acciones de carácter social y medioambiental, y cumplir con la ley de información no financiera La sostenibilidad es una tendencia al alza entre las empresas y organizaciones, marcada por la necesidad de demostrar su contribución a la sociedad y la rendición de cuentas ante sus grupos de interés. Gestionar este compromiso con el desarrollo sostenible supone una notable carga administrativa y de tiempo destinado a la recopilación de datos, medición y reporte de resultados, etc. Con el fin de facilitar la labor a estos profesionales llega APlanet, una plataforma tecnológica española que permite gestionar de forma automatizada y mucho más eficiente la actividad de responsabilidad social corporativa (RSC) y los planes de sostenibilidad de todo tipo de entidades.

APlanet fue creada en marzo de 2019 por sus cofundadores, Johanna Gallo y Cyril Pierre, ambos con una amplia experiencia en proyectos de innovación, con el objetivo de poner la tecnología al servicio de la RSC y el desarrollo sostenible, ofreciendo a las organizaciones una herramienta que les permitiera optimizar sus recursos y sus esfuerzos en este terreno para poder incrementar su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Para ello, la compañía ha desarrollado una plataforma digital escalable que resuelve las necesidades tanto de entidades con una larga trayectoria en la integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en su gestión como de aquellas que desean dar los primeros pasos en el ámbito de la sostenibilidad y empezar a adoptar medidas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas para cumplir la Agenda 2030.

Un apoyo para cumplir la ley de información no financiera

La tecnología de APlanet no solo permite alinear las estrategias generales de las organizaciones con sus estrategias de sostenibilidad, acercando así el objetivo del desarrollo sostenible. También les facilita el cumplimiento de la ley de información no financiera y diversidad, aprobada en diciembre de 2018, que obliga a las compañías a rendir cuentas de las acciones de carácter social y medioambiental que llevan a cabo para apoyar el desarrollo sostenible, además de su compromiso con el buen gobierno y la gestión responsable.

La plataforma de APlanet actúa como un gestor automatizado de datos capaz de recopilar, centralizar y consolidar en un mismo lugar con máxima fiabilidad toda la información procedente de los diferentes departamentos de las empresas (huella de carbono, energía consumida procedente de fuentes renovables/no renovables, materiales reciclados/no reciclados utilizados, igualdad de género, medidas de conciliación…). De este modo, se agiliza la consecución de métricas de impacto y la generación de informes no financieros según los principales estándares globales de reporting (como el Global Reporting Initiative o el Greenhouse Gas Protocol), y se facilita la toma de decisiones y la comunicación de los resultados de la estrategia de sostenibilidad tanto dentro como fuera de la organización.

"Hasta ahora, todo esto se hacía de forma manual o con documentos de Excel, o en el caso de las grandes multinacionales, con costosas soluciones desarrolladas a medida. Con nuestra plataforma queremos poner estas facilidades al alcance de cualquier tipo de entidad y reducir la carga administrativa de los responsables de sostenibilidad de las organizaciones, para que puedan dedicar ese tiempo a desempeñar otras actividades estratégicas", explica Johanna Gallo, cofundadora y CEO de APlanet.

Una ronda de 1,7 millones cerrada en pleno confinamiento

De momento, la compañía presta sus servicios en España, Portugal y Brasil, y en este corto periodo de tiempo ha tenido muy buena acogida en el mercado, contando en la actualidad con más de 50 clientes que están utilizando sus herramientas. Gracias a estas buenas perspectivas, en pleno confinamiento ha logrado cerrar con éxito su primera ronda de inversión de capital semilla por valor de 1,7 millones de euros.

La operación ha estado liderada por el fondo All Iron Ventures y ha contado también con la participación de BStartup de Banco Sabadell, DraperB1 y business angels como Iñigo Juantegui, Yago Arbeloa y Pablo Alonso. Ahora, APlanet destinará esta inyección de capital a captar talento, particularmente en el área de Producto, que está en constante evolución; a dar a conocer su propuesta mediante acciones de marketing y posicionamiento en el mercado; y a preparar su expansión a nuevos países de Europa y Latinoamérica, prevista para la segunda mitad de 2021.

"El mercado del SaaS aplicado a la gestión de la Sostenibilidad está en pleno crecimiento en Europa y América Latina, con una valoración, según nuestras estimaciones, superior a los 2.000 millones de euros. Nuestros inversores han sabido ver este potencial y apreciar los resultados que hemos conseguido en este primer periodo de vida de nuestro proyecto. Estamos muy agradecidos por esta confianza, que nos ayudará a dar el siguiente paso hacia la consolidación de la empresa", sostiene Johanna Gallo.