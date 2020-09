El control del origen de la madera es esencial para potenciar la industria española, según la Aeim Comunicae

jueves, 17 de septiembre de 2020, 12:44 h (CET) Industrias Deymo se hace eco de los datos presentados por la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera (Aeim), donde se hace hincapié en el cumplimiento de la normativa EUTR para asegurar la legalidad de los productos de madera Según los datos que han revelado los informes de importación de productos españoles sometidos al EUTR, presentados por la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera, España importó en 2019 productos de estas características valorados en más de 6 millones de euros. Del total de esta cantidad, los productos de madera -excluyendo el papel, el cartón y la pasta de madera- representan casi 2 millones de la inversión total.

En cuanto a los datos de importación que se han recogido por comunidades autónomas, en el primer lugar destaca Cataluña con el 30% del total de las importaciones, seguida de Madrid con el 15%, la Comunidad Valenciana con el 12%, el País Vasco con un 9% y Galicia y Andalucía con el 6% respectivamente.

Tanto a la hora de importar como de exportar materias primas es importante que estas cumplan todos los requisitos expuestos en la normativa EUTR, ya que así se garantiza la máxima calidad de esa materia. Este requisito no solo es un beneficio a nivel nacional, sino también europeo.

La garantía EUTR no solo da a conocer el país de origen de la madera, sino que permite seguir la trazabilidad de esta materia prima, es decir, su origen forestal. Así, se pueden comprar puertas en Sevilla hechas a medida con madera procedente de África o puertas de madera en Sevilla procedentes de la cuenca del Congo, es decir, sabiendo exactamente el ambiente natural del que procede su materia prima. Conocer el origen es de suma importancia, ya que la madera cuenta con rangos específicos de calidad, además de que su trazabilidad permite aportar valor a la zona específica de la que provienen.

