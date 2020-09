​La presentación y la calidad de los productos es esencial para crear los lotes navideños En Inglaterra, en el siglo XIX, los nobles otorgaban a la servidumbre cajas navideñas (boxing day) el 26 de diciembre Redacción Siglo XXI

jueves, 17 de septiembre de 2020, 10:24 h (CET)

Las empresas especializadas en el diseño, montaje y distribución de cestas, cajas, bandejas o baúles con productos especiales para celebrar las festividades de fin de año, ya están mostrando de forma online sus catálogos para elegir los mejores obsequios, bien para cumplir con compromisos corporativos o para agradar a los seres queridos en esta época.



Entregar cestas, lotes y obsequios navideños es una tradición que se ha mantenido para mostrar agradecimiento y afecto a amigos, socios, clientes o empleados cuando se está cerca de finalizar el año. Se trata de un regalo que siempre se recibe con agrado y que es preferible prever con suficiente tiempo para evitar que se venga la fecha encima sin hallar el detalle perfecto que se quiere dar.



Empresas especializadas como el Grupo Lamont, se dedican a facilitar el proceso de diseño, fabricación y distribución de lotes y cestas navideñas destinados a obsequiar a particulares y empresas durante las fiestas, ahorrando preocupaciones, además de garantizar productos de primera calidad.



Septiembre es el mes perfecto para comenzar a consultar presupuestos, con el fin de elegir y apartar los mejores lotes de Navidad para regalar en las próximas fiestas, aprovechando las mejores ofertas eligiendo entre las tendencias actuales de obsequios gourmet, baúles y bodegones.



Una buena estrategia es revisar los catálogos online para elegir con tranquilidad la variedad de alternativas que existe y poder seleccionar ese detalle que se quiere dar. Confiar en una compañía experta en esta materia, garantiza que se va a recibir el pedido a tiempo y siguiendo altos estándares de calidad con una excelente presentación.



Detalles significativos Las empresas mejoran su imagen corporativa con estos detalles, ya que reconocen la dedicación y la lealtad de su plantilla o de sus mejores clientes. Se trata de detalles que da gusto recibir y que dice mucho de quien los obsequia.



La tendencia actual en obsequios navideños está dirigida a incluir productos que sean de la mejor calidad. La estrategia más acertada para cumplir por completo con este compromiso es apoyarse en tiendas online expertas en crear y distribuir estos lotes con los productos más apreciados en estas festividades, ahorrando al cliente todas las molestias.



Las posibilidades son muchas y pueden ir desde atención corporativa, al envío de regalos a un compañero de trabajo o un familiar. Plataformas como Grupo Lamont permiten elegir y montar de forma online el lote, el baúl, la bandeja o la caja perfecta que se adapte al objetivo que se quiera lograr y al presupuesto que se disponga.



Lotes repletos de sorpresas En los últimos años la costumbre es la de regalar lotes navideños formados principalmente por productos de charcutería, turrones, licores y dulces, para brindar a quien lo recibe elementos esenciales para celebrar durante las fiestas navideñas.



El presupuesto y las ganas de agradar van a determinar la composición del lote. Se puede elegir por catálogo entre una gran variedad de posibilidades o montarlo según las preferencias.



Los lotes tradicionales incluyen una selección de turrones, galletas, dulces navideños, vinos, embutidos y quesos. También están los lotes premium con productos gourmet, cavas de exclusiva selección y jamones de primera calidad.



En el Grupo Lamont se montan encargos que pueden ir desde uno o dos lotes a centenares, dependiendo de las necesidades. Pueden ir en cajas decoradas con diseños navideños o con ruedas tipo trolley, para hacer el traslado de forma más fácil. No se trata sólo de agrupar los productos, la presentación que se haga de ellos también es importante, y las empresas dedicadas a esto como Grupo Lamont hacen que recibir un lote sea un momento memorable.



Un lote sencillo puede estar compuesto, por ejemplo, por tres botellas de vino (tinto, blanco y rosado), un estuche de turrones, uno de bombones, un paté y una bolsa de cacahuates.



Algunos lotes pueden incluir otros productos como una paleta de 4 o 5 kilos de jamón ibérico o serrano, 1 pieza de chorizo o de salchichón, diversos turrones, mazapanes, frutos secos variados, ginebra, whisky, ron, aceite de oliva, vinagre balsámico, salsa de vieiras, patés, chocolates y galletas, todo para agradar a los más exigentes paladares. Algunos catálogos de lotes disponen de más de 50 alternativas.



Baúles, cestas y bandejas La presentación puede darle un toque extra de elegancia y detalle al regalo. Además de cajas decoradas que caracterizan los lotes, se puede optar por entregar la selección de productos en hermosas cestas propias de la festividad.



Pueden elegirse entre cestas artesanales, de metal, mimbre, o baúles especiales con diseños y acabados de primera. Las bandejas son una tendencia muy de moda, siendo de madera artesanal o mimbre.



Los obsequios en estas presentaciones se vuelven aún más inolvidables, debido a que estos elementos decorativos llegan a ser parte integral del hogar, ya que sirven de elemento de decoración o para uso cotidiano; y siempre se recordará que se recibió un obsequio de Navidad presentado en ese baúl, bandeja o cesta que podrá permanecer durante años en la familia.



Tradición y compromiso Entregar cestas con comida y obsequios en las fiestas no es un invento moderno, data desde la época del Imperio Romano, cuando los desprotegidos ofrecían servicios a los patrones a cambio de sustento y a éstos se les llamaban clientes. En diciembre, durante la fiesta pagana Saturnalia, se ofrecía un rito matinal conocido como ‘sportula’, en el cual, el patrón obsequiaba a sus clientes con cestas llenas de alimentos de calidad (higos, laurel).



En Inglaterra, en el siglo XIX, los nobles otorgaban a la servidumbre cajas navideñas (boxing day) el 26 de diciembre. El origen de esta práctica se remonta en la cultura anglosajona hasta la Edad Media, en la cual los señores donaban obsequios a sus trabajadores.



En el siglo XIX, en España, las instituciones públicas comenzaron a entregar cestas navideñas a la masa trabajadora; y ya para la mitad del siglo XX, esta práctica de dar estos obsequios se arraigó en las empresas.



