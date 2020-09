¿Por qué tienen las mujeres Instagram? Razones que tienen las mujeres para usar Instagram Redacción Siglo XXI

jueves, 17 de septiembre de 2020, 09:16 h (CET)

La revista femenina estarguapas.com ha realizado un estudio a 3.850 mujeres que señala los motivos por los que usan la red social Instagram. En base a este estudio concluimos que la razón principal es el ánimo de lucro.



Las redes sociales se concibieron con el fin de crear un lugar para que las personas mantuvieran el contacto, compartieran ideas o intereses o hicieran nuevas amistades.



A diferencia de los medios tradicionales que son creados y desarrollados por equipos humanos superiores a 5, 20 o 50 personas, las redes sociales contienen información generada por cientos, miles o millones de usuarios.



Algunas de las redes sociales más utilizadas en la actualidad son Facebook, Google+, LinkedIn, Youtube, Pinterest, Tik Tok y por supuesto, Instagram.



A día de hoy, la red social más popular y la de mayor tamaño a nivel mundial es Facebook, que cuenta con más de 2.400 millones de usuarios. Le sigue Youtube, con más de 2.000 millones y el tercer puesto lo ocupa Instagram, con una cifra de usuarios superior a 1.000 millones, también a nivel mundial.



Por ser Instagram la tercera red social con mayor número de usuarios y experimentar un crecimiento mayor que Facebook y Youtube respecto a 2019, un 5%, desde estarguapas.com hemos realizado una investigación para averiguar los motivos que tienen las usuarias españolas para adherirse a esta red. Según los resultados obtenidos de una entrevista realizada a 3.850 mujeres, concluimos que el ánimo de lucro es la causa principal.



¿Por qué usan las mujeres Instagram? Ganar dinero

Tradicionalmente, siempre han sido las empresas las que han anunciado sus productos o servicios en los medios de comunicación. Así y mediante campañas publicitarias y grandes inversiones económicas, los daban a conocer a clientes potenciales y generaban ventas y beneficios.



A día de hoy y gracias a las redes sociales, cualquiera puede llegar a destacar y obtener ingresos sin realizar grandes inversiones económicas, siempre y cuando tenga un alcance y una influencia considerable entre los usuarios.



Según nos han comentado las usuarias de Instagram, esta red social es la mejor para convertirse en influencer, dar a conocer cualquier proyecto de marca personal y realizar campañas publicitarias o promociones.



A causa de esto, el 25.2% de las entrevistadas, 974 de 3.850, elige Instagram por ofrecer a los usuarios un escaparate profesional idóneo con el que alcanzar sus objetivos económicos.



Seguir a ídolos

Antes de que las redes sociales llegaran a nuestras vidas, los fans tenían que hacer verdaderos esfuerzos para acercarse a sus ídolos. Comprar una revista, acercarse a un hotel donde algún actor se encuentra alojado o esperar a que salga algún reportaje en la televisión sobre algún celebritie, son cosas que ya quedaron en el pasado para la gran mayoría de los seguidores.



Instagram alberga las cuentas profesionales de millones de famosos y la forma de acceder a ellas es directa y personal. Gracias a esta red social, cualquier seguidor puede acercarse a cualquier celebritie, enviar mensajes personales o incluso en ocasiones, recibir un gesto cercano de su ídolo.



Además, estas cuentas suelen tener el fin de informar sobre proyectos profesionales, por lo que los seguidores obtienen contenido actualizado y de interés una vez hacen clic en el botón “seguir” de cada cuenta.



Debido a esto, Instagram es la red social favorita del 23.5% de las encuestadas, 907 de 3.850, por reunir miles de cuentas de famosos y así poder estar al día de sus últimas novedades.



Entretenimiento

¿Quién no ha utilizado Instagram para descubrir las últimas tendencias, compartir experiencias, comentar alguna foto, enviar algún mensaje o cotillear a algún usuario?.



Desconectar, hacer tiempo o pasar el rato echando un vistazo a las redes sociales, es algo que hacen los españoles varias veces al día. Según estudios complementarios, el 72% de los usuarios de Instagram, accede a la red de 3 a 7 veces diarias.



Por esta razón, el 21.3% de las mujeres que hemos entrevistado, 821 de 3.850, tiene una cuenta en Instagram. Consultar cuentas de interés o contenidos afines, interactuar o comentar en otras cuentas, compartir vivencias o reflexiones personales y estar al día de las últimas novedades de moda o cualquier otra área de interés, son los motivos principales por los que las españolas tienen Instagram.



Contacto con amigos En un mundo en el que rara vez los grupos de amigos se mantienen unidos de por vida, ya sea por circunstancias personales o laborales, las redes sociales hacen una gran labor conectando a personas y permitiendo que los usuarios compartan vivencias con sus colegas o amigos estén donde estén.



Instagram ofrece a los usuarios, gracias a su popularidad y crecimiento, la posibilidad de contactar con millones de usuarios y así, agregarlos como contactos y poder seguirles la pista allá a donde vayan.



El poder compartir la vida personal con los seres queridos y reunirlos a todos en una sola aplicación, es la razón por la que el 17% de las entrevistadas elige Instagram.



Conocer gente nueva

La principal función de las redes sociales es conectar a las personas, pero no sólo a las que ya se conocen, también a las que quieren conocerse.



Instagram es un escaparate de la vida personal de los demás, siempre y cuando el perfil del usuario no sea privado, y es una excelente forma de descubrir o contactar con personas con intereses o hábitos comunes o afines.



El 12.7% de las encuestadas define Instagram como la red social ideal para conocer gente o ligar, dado que es mayoritariamente visual y gracias a esto, es muy fácil crear un concepto o hacerse una idea acerca de cualquier usuario. Además, la aplicación cuenta con elementos que ponen en común a miles de usuarios como los likes y hashtags, herramientas que sirven para filtrar los diferentes perfiles que han interactuado en la red.







