Crece la demanda de formación para el sector salud como consecuencia de la Pandemia, según el Centro de Estudios CCC

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 16:56 h (CET) La demanda formativa de profesiones del sector salud, con motivo de la pandemia del COVID-19. El centro de estudios profesionales CCC, líderes en formación a distancia, desvela las claves de este fenómeno Sorprende el nuevo paradigma que está abrazando la educación y todo lo que rodea este ámbito. No solo porque el sistema debe adaptarse a plantear un modelo educativo digitalizado 100% o porque los profesores deben ser capaces de improvisar un modelo de enseñanza mixto si la situación lo requiere; sino porque se está dando un cambio de paradigma en la selección de carreras universitarias y FP. La mayoría de los alumnos ya no eligen una carrera por vocación, la eligen en función de las salidas y oportunidades laborales que ofrecerá nada más terminarla.

La crisis sanitaria, laboral, económica y social que se está viviendo en España ha hecho que más de un joven se plantee que no es momento de estudiar únicamente lo vocacional. Más bien, tal y como afirman el 65% de los estudiantes entrevistados por la Fundación Universidad Empresa (FUE) en un consultorio pre-universitario online, es el momento de hacer un híbrido entre lo que le apasione a la persona y lo que le asegure que tendrá un trabajo estable y rentable.

Tal y como expresó Leire Asensio, responsable docente del Centro de Estudios Profesionales CCC: “Estamos muy sorprendidos de la acogida y demanda que han tenido cursos vinculados al sector salud. Entre otros hemos visto un aumento de la demanda en emergencias sanitarias, Técnico en enfermería, Higiene Bucodental o Tanatopraxia y Tanatoestética. En CCC llevamos más de 80 años formando profesionales a distancia y online, pero ahora el boom de la educación digital se ha extendido, está ocurriendo y viene para quedarse”.

Según comenta la responsable docente, desde hace 6 meses los cursos vinculados al sector salud y cuidados se han disparado.

Todo cobra sentido cuando se echa la vista atrás y se recuerda que, cuando todos estaban confinados de manera voluntaria en casa, los sanitarios, farmacéuticos, cuidadores y todo el personal vinculado al sector salud, estuvo trabajando a destajo para estabilizar la situación.

Gracias al conocimiento, formación y pasión por el trabajo bien hecho de todos estos profesionales se pudo vencer la primera batalla a esta pandemia que está obligando a toda la población a replantearse su futuro y presente.

Por todo ello, recibir asesoramiento y escuchar cuáles son las previsiones de futuro y cuáles serán las profesiones y especializaciones más demandadas, es clave en este momento lleno de incertidumbre. Pedir asesoramiento a mentores que hayan podido acompañar al estudiante a lo largo de su vida no es mala idea tampoco.

Con todo, no se debe olvidar la importancia de no dejar de lado la vocación, ya que eso hará que cuando se ejerza la profesión escogida, la persona nunca sienta que es una obligación, más bien será una vía para la realización.

