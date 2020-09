Un estudio Eurotrak revela que solo 3 de cada 10 españoles con pérdida auditiva utilizan audífonos

Según datos de la OMS, la pérdida de audición no tratada cuesta a las administraciones 8.200 euros al año Según datos del estudio EuroTrak España sobre pérdida auditiva y satisfacción de usuarios de audífonos impulsado por la Asociación Nacional de Audioprotesistas-Audiólogos Protésicos (ANA), un 11,3% de la población española padece algún tipo de pérdida auditiva, pero solo 3 de cada 10 utilizan audífonos.

En España todavía existen 2 millones de personas con pérdida auditiva no tratados, una proporción mucho mayor que en otros países. Y se prevé que esta cifra vaya en aumento, ya que en los últimos años se ha registrado un incremento muy significativo de la pérdida auditiva en segmentos cada vez más jóvenes, derivados de la exposición al ruido en el lugar de trabajo, la contaminación acústica en las ciudades o por el uso inadecuado de auriculares para escuchar música a volúmenes desaconsejados por la OMS.

Las personas con discapacidad auditiva no tratada cuentan con una probabilidad media-alta (72%) de padecer enfermedades como ansiedad, depresión o agotamiento. Según datos del estudio, un 47% de personas con problemas auditivos que no utiliza audífonos reconoce que llega mentalmente cansado al final del día. Sobre la calidad del sueño, el 58% de usuarios de audífonos reconoce que duerme bien, un 14% más que las personas que no utilizan audífono (44%).

Otros muchos estudios demuestran que existe una correlación entre una pérdida auditiva no tratada y la demencia. En una investigación publicada en el 2013, se realizaron test periódicos a mayores de 77 años para evaluar su estado cognitivo y paralelamente se estudiaron sus audiometrías. Se vio que la pérdida de audición acelera ese deterioro cognitivo dos o tres años, o lo inicia, con un aumento cuantificado en ese riesgo del 24% de aquellos individuos que no lo sufrían antes de perder oído.

Según ha afirmado el Dr. Francesc Roca-Ribas Serdà, Jefe ORL del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona, dentro de las sesiones webinar para divulgar los resultados del primer estudio EuroTrak realizado en España, la prevención y la actuación temprana son factores clave: "Si conseguimos mejorar la pérdida de audición, vamos a lograr reducir la incidencia de la demencia, pero si esta pérdida ya está establecida, no sabemos si va a ser posible atenuar su influencia en la demencia".

Por su parte, la OMS cifra en 8.200 euros al año el coste que representa para las administraciones cada persona afectada por una pérdida auditiva no tratada, mientras que las intervenciones destinadas a prevenir, detectar y tratar la pérdida de audición serían mucho más económicas y beneficiarían socialmente a los afectados, como la detección temprana, el uso de protectores auditivos para el ruido, la utilización de audífonos o los implantes cocleares, los servicios de rehabilitación y apoyo para el uso continuado de audífonos o la concienciación social.

“Las cifras de sujetos afectados por pérdida auditiva están aumentando en todo el mundo de forma extraordinaria y la más que probable relación con el deterioro cognitivo hace prever que la prevención de la pérdida de audición y su rehabilitación tengan un papel estelar en los sistemas de Sanidad públicos. Se trata de una situación explosiva desde el punto de vista sanitario y económico y las administraciones públicas tendrán que intervenir en algún momento”, ha afirmado el Dr. Roca-Ribas en el marco de la presentación del estudio EuroTrak España.