Más de 30 empresas se han sumado ya a la campaña #NoBajemosLaGuardia

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 13:13 h (CET) La responsabilidad es imprescindible en la segunda oleada de positivos de la Covid-19 que padece España y que vuelve a poner a prueba todo el sistema sanitario. Es por esta situación que más de 30 empresas y colegios profesionales ya se han unido a la campaña #NoBajemosLaGuardia para concienciar que hasta que no se encuentre una vacuna hay que estar atentos y mantener las medidas de seguridad básicas: mascarillas, limpiarse las manos con frecuencia y mantener la distancia de seguridad Frit Ravich, RCD Espanyol, Haier, Griesser, Sanytol, Maheso, Florette y GAES son algunas de las marcas que apoyan la campaña. La campaña está llegando a otros países como Francia (Pescanova France), Ecuador (Publick Led) y Colombia (Grupo BIOS).

El responsable de la idea y director de la agencia Little Buddha, Bertrand Massanes, avanza que “por desgracia la campaña sigue siendo de actualidad en España y más que nunca”.

“Por desgracia la campaña sigue siendo de actualidad en España y más que nunca”, destaca Bertrand Massanes, responsable de la campaña y director de la agencia Little Buddha. “Entre todos se debe hacer todo lo que se pueda para seguir moviéndonos con libertad y evitar retroceder a fases de confinamiento parcial o total. Y se puede hacer algo: cada empresa que se ha unido a esta iniciativa comunica en los canales que puede información y consejos para asegurar que el mensaje de prudencia llegue al público más amplio posible”. “La campaña se encuentra en un punto álgido de apoyos por culpa de los miles de rebrotes en España”.

Según informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, en España hay más de 30 municipios que están confinados o bien han retrocedido a Fase 2 e incluso Fase 1. Los números oficiales hoy son más de 534.000 personas infectadas y casi 30.000 muertes. Unas cifras que llegan a marear si se comparan con los datos a nivel mundial: 27,5 millones de infectados y casi 900.000 personas muertas.

Las empresas que han apoyado la campaña #NoBajemosLaGuardia:

Vasalto.

Sanytol.

Maheso.

Haier.

RCD Espanyol.

Florette.

Beveland.

Bamford Rose.

AED.

Aebrand.

Anquor.

Infopack.

GAES.

Gym of Skills.

KTC.

TBS.

Marti Derm.

Gran Premio a la Innovación.

Líderes en servicio.

Col·legi de Treball Social de Catalunya.

Beers&Politics.

Griesser.

Frit Ravich.

Canals & Munné.

Happets.

Fhios.

Qooqer.

Hunteet.

Encantado de comerte.

Mariscos Castellar.

Cacao Sampaka.

Pescanova France (Francia).

Grupo BIOS (Colombia).

Publick Led (Ecuador). La campaña se ha diseñado de manera sencilla. #NoBajemosLaGuardia es un conjunto de logos que se pueden descargar de forma libre y gratuita en la web www.nobajemoslaguardia.org. Una vez descargados, las marcas los pueden usar como quieran:

Incorporarlos en la web.

Hacer un post en el blog corporativo.

Compartir una publicación en las redes sociales.

Incorporarlos en la firma de los correos electrónicos corporativos.

Aplicarlo sobre comunicación gráfica o TV.

Aplicarlo en el packaging. El logo tiene distintos formatos de aplicación y está disponible en 11 idiomas como el español, catalán, gallego, euskera, francés o inglés, entre otros. Little Buddha se ha ofrecido a hacer las adaptaciones en los idiomas que necesiten las empresas de manera gratuita.

Y para los más pequeños de la familia que están confinados, Little Buddha ha creado un libro gratuito para colorear con ilustraciones de proyectos que han desarrollado en los últimos años. https://littlebuddhaagency.com/kids-colouring/es/libro-a-colorear/

