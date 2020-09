​La Sandio-Ayuso Realmente es volver a los privilegios franquistas, con ventajas a policías, militares y afectos, «el ciudadano les importa un carajo» José Enrique Centén

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 09:03 h (CET) Sandio, se refiere a la característica, índole, cualidad, estado, naturaleza, condición o particularidad de la persona que tiene falta de entendimiento, inteligencia y compresión. Necedad, tontería, bobada, memez, majadería, pendejada, imbecilidad, disparate, cretinismo o estupidez.



La simpleza y el desatino de esta elementa es cada vez más notoria (convendría considerar su tratamiento mental, eso sí, en un Hospital privado) por sus declaraciones frente al Coronavirus donde muestra su tendencia a la misoginia por el 8-M, su tendencia xenófoba por las personas que entran en España a través del Aeropuerto de Barajas, o culpar a los emigrantes hispanos y de los países del

Este, al vivir hacinados en Madrid y en barrios periféricos, en lugar de la calle Serrano.



Pero la cosa no queda ahí, ahora el mayor despropósito lo hace de forma totalmente irracional y contraria a la Constitución del 78 en su Artículo 14. «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»



Pone como excusa de traer más agentes a la Comunidad de Madrid con la propuesta de que los padres y madres policías y guardias civiles pagarán en la Comunidad de Madrid menos dinero que el resto de progenitores por el menú escolar de sus hijos. Recogido en el BOCM, (elPlural.com) ayer lunes 14 de septiembre de 2020, modificando la Orden 2619/2017, del 13 de julio, para fijar el comedor escolar de los hijos de los agentes en 3 euros diarios, siendo el precio de los menús para el resto de familias de 4,88 euros. Totalmente discriminatorio con el resto de los vecinos de Madrid, muchos, si no la mayoría de ellos con trabajos precarios, frente a un grupo social con un sueldo que al menos duplica el salario mínimo profesional.



Realmente es volver a los privilegios franquistas, con ventajas a policías, militares y afectos, «el ciudadano les importa un carajo». Creo que lo que realmente pretende es crear una Guardia Pretoriana al estilo de un cuerpo militar que le sirva de escolta y protección, imitando a los emperadores romanos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La Sandio-Ayuso Realmente es volver a los privilegios franquistas, con ventajas a policías, militares y afectos, «el ciudadano les importa un carajo» La hemiplejia de la memoria histórica Recordemos las violaciones y suplicios a los que fueron sometidas miles de monjas o muchachas inocentes por ser católicas ​Esenciales Una nueva norma se suma a organizar cuarentenas relacionadas con los trabajadores de primera necesidad Ser republicano Condenan a personas por quemar fotografías o llamar ladrón a Juan Carlos, cada vez me siento más republicano, por la injusticia demostrada por ser de la Clase Media La joya de la corona Humor con Ángel Pontones