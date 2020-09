Las lámparas con tulipa, una moda que nunca acaba, según 10hostel.com

Las tulipas de las lámparas son un elemento muy importante, ya que constituyen una de las partes decorativas. Las hay de muchos tipos, tamaños y con diversas texturas Para conseguir un resultado cálido en el ambiente se deberá escoger unas tulipas que filtren adecuadamente la luz. Para ello las más adecuadas son las que están hechas de tela en cruda, lino o arpillera.

Si se quiere que la decoración esté en armonía, además de en la textura, se deberá prestar atención en que los colores de las tulipas no desentonen. Para ello si se escoge unas de color neutro quedarán bien con el resto de la estancia, aunque también se pueden crear contrastes con colores opuestos como el verde y el coral. A la hora de escoger el color es importante saber que la luz se verá de un tono u otro dependiendo de este.

Un aspecto a tener en cuenta es la funcionalidad que se desee darle a la lámpara, ya que no será lo mismo si se quiere conseguir una luz general que focalizarla. Por ello si una tulipa filtra poco la luz, está será más generalizada. Por el contrario, si es compacta solo se verá la luz por arriba o por abajo, sobre todo si es una lámpara de pared. Este tipo de tulipas que focalizan más son ideales para sitios de lectura o en los que se precisa mayor luminosidad como en la cocina.

Un factor a considerar cuando se colocan tulipas colgantes es no situarlas demasiado arriba ni abajo ya que si no pueden estropear el efecto estético que se quiera conseguir. Una referencia que puede tenerse en cuenta es la de contar unos 150 cm desde el suelo hasta el final de la tulipa si esta va situada sobre una mesa de comedor.

Por último, al colocar la tulipa ten en cuenta que no se vea la bombilla ya que esto no queda muy estético, a no ser que esta sea decorativa y quede bien con ese tipo de tulipa.