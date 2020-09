Soluciones termográficas para monitorización continua o en línea de equipos y procesos críticos Comunicae

martes, 15 de septiembre de 2020, 16:42 h (CET) Contando con una experiencia de 24 años en el mundo industrial, esta empresa saca al mercado una nueva versión mejorada de su ecosistema bcbMonitor® bcb es una empresa española de ingeniería y tecnología, con presencia en España, Portugal y México, especializada en sistemas de monitorización termográfica, con múltiples aplicaciones en Industria, Ciencia e Investigación.

Son distribuidores autorizados e integradores de cámaras termográficas FLIR, y expertos en soluciones innovadoras para aplicaciones industriales y científicas, usando sistemas de adquisición de datos, visión artificial, tratamiento de imágenes y IA/ML. También imparten formación a medida sobre termografía y sus aplicaciones.

Como integradores de FLIR, ofrecen soluciones de alto valor añadido usando las más avanzadas cámaras, adaptadas a las necesidades específicas de cada aplicación de monitorización termográfica, desde una perspectiva personalizada y global tanto para la industria como para la ciencia.

Su plataforma software bcbMonitor® 4.0, junto con la utilización de cámaras termográficas y otras tecnologías complementarias, les permite ofrecer las soluciones de monitorización más completas para cada proceso, en línea con las necesidades específicas de los clientes.

bcbMonitor® 4.0 es un sistema de monitorización desatendida de procesos productivos y equipos críticos mediante termografía infrarroja, detectando posibles calentamientos que pudieran conducir a errores de fabricación o averías en equipos fundamentales para el desarrollo de la actividad.

bcbMonitor® 4.0 es una familia de productos que integra en una única plataforma, múltiples combinaciones de sensores termográficos, software de gestión de imágenes, y elementos adicionales, para construir una solución completa de monitorización termográfica adaptada a las necesidades de cada aplicación particular. Se pueden también definir regiones de interés, registrar su evolución temporal, programar una grabación selectiva de imágenes o vídeos con datos radiométricos, configurar alarmas, etc. y comunicarse mediante el protocolo adecuado (MODBUS/TCP-IP, EIP u otros) con el sistema de control del proceso.

Allí donde la temperatura sea una variable importante para la supervisión y control del proceso productivo, el bcbMonitor® es una herramienta fundamental.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.