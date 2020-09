Vestidos y camisetas fabricadas con seda según Camisetas.top Comunicae

martes, 15 de septiembre de 2020, 16:22 h (CET) Durante años, la tela de seda es uno de los tejidos favoritos por muchos diseñadores de diferentes piezas; debido a su suave textura y frescura que permite que las personas que la lleven luzcan elegantes Además, en la confección de vestidos es ideal por la soltura y caída que le otorga; además los ornamentos que se colocan alrededor de la misma se ven muy bonitos cuando ya están acabados.

Las camisetas y blusas quedan espectaculares, porque se pueden elaborar en diferentes tonos de colores y estampados en este tipo de telas, son ideales para cualquier ocasión y combinan perfectamente con cualquier tipo de ropa.

Tipos de seda

Existe una diversidad de gamas de sedas que otorgan texturas diferentes de acuerdo al patrón y diseño que se vaya a trabajar con ella; indudablemente, cada tipo posee características ideales para la confesión, permitiendo que los diseñadores seleccionen la más adecuada para sus creaciones.

Los tejidos de sedas más conocidos, son los siguientes:

Dupión de Seda

Este tipo de seda es ecológica, sus características principales es la luminosidad y colores vivos, con una textura que facilita los pliegues y dobleces; siendo esto muy útil en la confección de piezas únicas y sorprendentes; como camisas, blusas y chaquetas.

Otomán

La seda otomán es muy características debido a su textura de líneas horizontales; la cual es muy provechosa en la confesión de lencerías para el hogar que incluye, cortinas, tapetes y percheros; son tonos tiende a ser mate.

Brocados

Es un seda muy elaborada, es la más elegante de esta lista; su diseño es de colores neutros, estampados en oro y plata; convirtiéndose en la favorita en la confección de vestidos.

Terciopelo

Es un hermoso tejido, elaborado por hilos de seda que le brindan una textura vellosa; es muy utilizado para la confección de trajes, chaquetas, camisas y vestidos; lo cual aporta una visión elegante a cada diseño.

Tul

Es el más delicado y hermoso tejido de esta colección, elaborado con hilos de seda de diferentes colores; son ideales para los velos de novias y vestidos.

Tafetán

Es una seda, de tejidos sencillo que se caracteriza por su crujido y texturas, se emplea generalmente para elaborar los armadores de los vestidos amplios, los cuales van cubiertos de tul.

Razo

Es una seda proveniente de china, se caracteriza por ser un tejido fuerte y grueso; ideal para la lencería como sabanas y vestidos.

¿Cómo hacer mantenimientos a las camisas y vestido de seda?

Estas prendas son muy delicadas, el lavado de las mismas debe ser en seco o a mano, utilizando agua tibia; no es recomendable cepillarlas por lo que, se debe ser muy cuidadoso para no halar los hijos que conforman el tejido de la misma.

Se puede secar a la sombra preferiblemente; evitando secadoras y aire caliente.

El planchado de esta piezas, debe ser cuando la prenda este húmeda, utilizando la temperatura de la plancha adecuada para ella, y cubriéndola con un pañuelo de algodón para evitar mancharla o quemarla.

