Presentación investigación y libro: Las políticas de felicidad en el trabajo en España

martes, 15 de septiembre de 2020, 16:10 h (CET) Se presenta el nuevo libro: 'Las políticas de felicidad en el trabajo en España' . Evidencias y resultados fruto de la investigación dirigida por Joan Manel Torres, investigador e impulsor The Focus Lab y profesor universitario en ESIC Business School El próximo día 22 de septiembre a las 14 h. se presenta en BIZ BARCELONA el nuevo libro: Las políticas de felicidad en el trabajo en España. Métricas y Resultados de Joan Manel Torres, impulsor The Focus Lab.

La investigación ha incorporado más de cinco instrumentos de investigación planteando una triangulación de datos y vertebrando casos de éxito. En esta investigación han participado más de treinta expertos diferentes esferas ( directivos, investigadores y académicos).

La investigación pone en manifiesto las barreras que existen en el desarrollo de las políticas de felicidad en el trabajo en España donde las posibles limitaciones de métricas y retorno de la inversión es una barrera de entrada para múltiples organizaciones.

Al mismo tiempo se ha podido constatar la necesidad de medir impactos e integrarlos en el cuadro de mando de negocio poniendo en valor su impacto real y monetizarlo. La investigación destaca que los gaps de desarrollo de este tipo de políticas está en los CÓMOS, en la ejecución, no tanto en el paradigma y en los QUÉ.

Actualmente, las organizaciones están inmersas en un contexto frenético de cambio constante. Su desarrollo se produce dentro de un entorno VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), es decir, un entorno cambiante que moldea tanto la cultura organizativa como la propia organización de las organizaciones.

El contexto de COVID ha generado una situación de volatilidad exponencial, posiblemente nunca de forma tan amplia en latitudes tan diversas.

En el libro encontraremos diferentes apartados que conducirán a intentar resolver algunos aspectos aún poco tratados en la investigación científica, como saber qué políticas se están estableciendo y qué prácticas se están llevando a cabo en las organizaciones españolas respecto a las políticas de felicidad en el trabajo y con qué limitaciones se encuentran cuando lo hacen.

En primer lugar, se presentan la justificación para el desarrollo de esta investigación, los objetivos establecidos y los aspectos metodológicos de este proyecto. En segundo lugar, se manifiesta el estado del arte sobre el concepto de felicidad laboral y algunos de sus constructos asociados. A continuación, se pueden ver los resultados obtenidos en este estudio de investigación, finalizando el documento con la discusión de estos resultados, el apartado de conclusiones, una síntesis final de aprendizajes adquiridos y una propuesta de líneas futuras para ser exploradas en próximas investigaciones.

