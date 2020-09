Devo levanta una ronda de financiación de 60M de dólares y nombra al exdirector de IBM Security como nuevo CEO Comunicae

martes, 15 de septiembre de 2020, 13:02 h (CET) Marc Van Zadelhoff, nuevo CEO de Devo. Georgian lidera la Serie D, a la que también se suman Bessemer Venture Partners e Insight Partners. El nuevo CEO, Marc van Zadelhoff, se incorpora para acelerar el liderazgo de la compañía dentro del mercado de security analytics Devo Technology, la compañía de seguridad y análisis de datos nativa en la nube, ha anunciado una ronda de financiación Serie D de 60 millones de dólares y ha nombrado a Marc van Zadelhoff nuevo CEO de la compañía. Van Zadelhoff ha sido Director de Operaciones de LogMeIn, además de cofundador y responsable de la unidad de negocio de seguridad de IBM, con unos ingresos de 2.000 millones de dólares. Fundada como Logtrust en España en 2011, Devo tiene su sede en Cambridge (Massachusetts), con un centro de investigación y desarrollo en Madrid, y con diferentes oficinas en Reino Unido y en varias ciudades en Estados Unidos.

Georgian ha liderado esta nueva ronda, la cual ha superado el objetivo inicialmente marcado, y en la que también han participado Bessemer Venture Partners y el actual inversor Insight Partners. Tras un trimestre de récord, los excelentes resultados de facturación y el crecimiento de empleados impulsarán todas las áreas de negocio con el objetivo de mantener el intenso ritmo de crecimiento y acelerar gradualmente el liderazgo de la empresa en el mercado de security analytics.

Asimismo, se ha modificado la composición del Consejo de Administración de la empresa, al que se incorporó Van Zadelhoff en agosto de 2020. Así, con el nombramiento de Van Zadelhoff como CEO, el actual CEO de la compañía, Walter Scott, se convertirá en Presidente del Consejo de Administración. De igual manera, como consecuencia de la ronda de financiación, Justin LaFayette de Georgian se unirá al Consejo, junto con Tom Schodorf, quien aporta más de 35 años de experiencia operativa en ventas y gestión ejecutiva en IBM, BMC y, más recientemente, en Splunk.

“Walter ha hecho un trabajo sobresaliente liderando Devo, construyendo una increíble base de clientes y consolidando nuestra ventaja competitiva", afirma Van Zadelhoff. "Con Devo, las organizaciones que implementan plataformas de análisis de seguridad y gestión de logs ya no tienen que hacer concesiones en cuanto a la velocidad, o lidiar con limitaciones en lo que respecta a la escalabilidad o al precio. Devo es una compañía nativa en la nube, asequible, escalable, disponible para cualquier tipo de cloud y tremendamente rápida. Y éstas son sólo algunas de las ventajas disponibles para los clientes, además de una de las razones por las que me uní a Devo. Tenemos el equipo y la tecnología necesaria para construir una compañía que entre directamente en los libros de historia."

Una muestra del momentum y la fortaleza de la compañía es la adjudicación del contrato de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que convierte a Devo en la herramienta central de seguridad para la protección, detección y respuesta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en todo el mundo.

La tecnológica ha tenido un crecimiento del 80% en la primera mitad de 2020, aumentando el número de empleados en los EE.UU. en más del 50%, y ha establecido un objetivo de crecimiento de la plantilla en un 25% adicional para finales de 2020.

"Devo encaja a la perfección en la visión que tenemos en Georgian en lo que respecta a inversiones, la cual identifica a las empresas mejor posicionadas para 'subirse a la ola' de las principales tendencias en software, servicios y negocios - y en este caso IA y ciberseguridad", declara LaFayette. “Estamos entusiasmados ante la oportunidad de trabajar con Marc y el equipo de Devo, así como con Insight Partners y Bessemer Venture Partners, para acelerar aún más el crecimiento de la compañía y su liderazgo en el mercado.”

Puedes descargarte las fotografías de Marc van Zadelhoff (CEO) y Pedro Castillo (CTO) pinchando aquí

Acerca de Devo

Devo multiplica el valor de los datos de sistemas para las empresas más digitalizadas del mundo, haciendo uso de ellos de forma inmediata. Solo la plataforma de análisis de datos nativa en la nube de Devo responde tanto a la explotación de volumen de datos como a las nuevas exigencias de los algoritmos y de la automatización. Esto permite que los equipos de seguridad y operaciones de TI puedan completar la transformación y digitalización de los datos de sistemas para hacer evolucionar a las grandes empresas. Fundada en España en 2011, y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo es una empresa privada y está respaldada por Insight Partners, Georgian, and Bessemer Venture Partners. Para más información visita www.devo.com.

Contacto

Devo Technology

Shannon Todesca

shannon.todesca@devo.com

+1 (508) 494-4607

AxiCom para Devo Technology

devo@axicom.com

+34 646 260 354 (Marta Cuenca)

+34.608 271 853 (Iván Vicente)

+34.609 265 146 (Joselyn Constantino)

