Nutribel demuestra con sus complementos alimenticios que la belleza y peso ideal comienzan en el interior Comunicae

martes, 15 de septiembre de 2020, 12:18 h (CET) Nutribel es una empresa española con sede en Ronda de Altáir, 59, Dos Hermanas (Sevilla), especializada en el desarrollo de complementos alimenticios para prolongar la juventud, salud y peso ideal. Sus formulaciones innovadoras a base de L-Carnitina, ácido hialurónico, colágeno, quema grasa, arginina, omega-3, triptófano, magnesio… están demostrando que la belleza y el peso ideal comienzan en el interior en una relación directa con la salud Cada vez es más frecuente encontrar personal médico que receta complementos alimenticios como prescripción para la recuperación de sus pacientes. Es habitual ver a oftalmólogos, endocrinos, traumatólogos, médicos de familia… recetando vitaminas y complementos alimenticios concretos para evitar los efectos secundarios presentes en fármacos de uso habitual.

Las ventajas de los complementos alimenticios de calidad son una solución eficaz y segura, que se puede comprobar en algunos de los muchos informes publicados por especialistas de probada reputación: Aula médica.

En Nutribel se han especializado en 8 productos para ofrecer soluciones basadas en la concentración y combinación adecuada de elementos, gracias su formulación innovadora y años de experiencia.

¿Qué componentes están presentes en los productos de Nutribel?

L-Carnitina, ácido hialurónico, colágeno y magnesio, arginina, Omega-3, triptófano, quema grasa…

Se han centrado en ofrecer soluciones a medida para reducir y retrasar los signos del envejecimiento, controlar el peso, mantener en buen estado las articulaciones, reducir el fotoenvejecimiento, fortalecimiento del cabello, uñas …

El eslogan de esta empresa dice mucho de sus resultados: “Nutricosmética avanzada para prolongar la juventud, salud y peso ideal”. Su trabajo comienza en el interior y está basado en los beneficios que aportan las adecuadas dosis de determinados complementos alimenticios.

¿Qué componentes destacados se pueden encontrar en los productos de Nutribel?

Ácido Hialurónico

Quema grasas

Omega-3

¿Qué beneficios aporta el ácido hialurónico presente en algunos de sus productos?

Se pueden encontrar ácido hialurónico en dos de sus productos:

- Collagen-Bell

- Beauty-Bell

El Ácido Hialurónico ha demostrado su probada eficacia en tratamientos de belleza y salud realizados en centros estéticos, consultas de traumatólogos y centros médicos. Por otro lado, es un componente que pueden encontrar en numerosas cremas, sérums y tratamientos de belleza. Incorporar el ácido hialurónico a los complementos alimenticios ha sido el siguiente paso ya que esta sustancia, presente en el organismo, es muy apreciada por su probada eficacia antienvejecimiento y resultados naturales.

Beneficios que aporta al organismo:

- Es hidratante. La hidratación de la piel y todo el organismo es fundamental para evitar el envejecimiento.

- Rejuvenece. Tiene un efecto antienvejecimiento ya que proporciona hidratación y elasticidad.

- Rellena las arrugas. Reduce el envejecimiento cutáneo y mejora el aspecto de la piel produciendo un efecto de relleno en arrugas, cicatrices…

¿Qué es el Ácido Hialurónico?

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en las articulaciones, cartílagos y piel. El ácido hialurónico está presente de forma natural en todos los organismos vivos y es un componente universal de los espacios existentes entre células de los tejidos (espacio extracelular). Constituye un elemento extracelular que permite lubricar, absorber, transportar los nutrientes a las células y eliminar los residuos.

¿Qué hace el Ácido Hialurónico?

- En las articulaciones evita que se produzcan fricciones dolorosas gracias a su efecto hidratante.

- En los cartílagos actúa como regenerador.

- En la piel consigue un efecto antienvejecimiento funcionando como agente hidratante y de soporte.

Ventajas del ácido Hialurónico en complementos alimenticios

Se utiliza para regenerar los cartílagos y fomentar la producción de colágeno. Al ser digerido produce un efecto antienvejecimiento general y no sólo el de la piel en la que se aplica.

¿Qué productos incorporan quema grasas? Nutribel ha desarrollado toda una línea de productos dietéticos especialmente indicados para conseguir el peso ideal.

Los productos que aparecen en esta categoría son:

- Bel-Omega con Omega-3 para mantener la masa muscular.

- Fiber-Bel con Cetonas de frambuesas y mango africano, magníficos diuréticos y auténticos quema grasa.

- Garcinian-Bel con extracto de café verde, Acción antioxidante y quema grasa

- Quema-Bel con COLINA que ayuda a mover la grasa fuera del hígado y cafeína extracto seco de frambuesas que acelera el metabolismo produciendo un efecto quema grasa muy potente.

¿Cuál es la mejor quema grasa demostrado?

Eliminar la grasa corporal y de zonas localizadas no siempre es una tarea sencilla, en ocasiones es necesario recurrir a productos que permitan acelerar el proceso y los quemadores de grasa son una excelente alternativa.

Nutribel ha desarrollado esta línea de productos que se enfocan en favorecer la eliminación de la grasa localizada de manera natural, todos los componentes de los productos son naturales y le brindan otros beneficios adicionales al organismo sin la agresividad química fabricada de otros compuestos.

Los estudios de Nutribel les han llevado a fórmulas que van enfocadas no solo con quema grasa sino con eliminación de líquidos, aceleradores del metabolismo, vitaminas… porque según sus palabras y las de cualquier endocrino o nutricionista: “no existen ni los milagros ni las dietas milagros”.

La mejor quema grasa demostrado es algo de ejercicio adecuado al estado físico y edad de la persona, una dieta equilibrada y un poco de ayuda extra con productos de probada eficacia quema grasa. En la línea dietética de productos de Nutribel aparecen los principales componentes y sus beneficios. Al tratarse de productos naturales se han eliminado los efectos secundarios y efectos rebote, aunque la firma siempre recomienda, resolver las dudas médicas con el facultativo que lleve al paciente.

Nutribel hace años que desarrolló esta línea de productos como respuesta a la falta de nutrientes de calidad en la alimentación, que producen efectos nocivos como el sobrepeso. Para mantener la salud también se ocupan del peso ideal como parte integral de una vida sana.

¿Por qué incluyen el Omega-3 dentro de la línea dietética junto a otras quemas grasas?

Nutribel tiene un concepto holístico de la salud que integra en todo su proceso de i+D y producción. Como consecuencia de su desarrollo han comprobado que muchos de sus clientes no llegan a conseguir sus objetivos por falta de motivación, ansiedad, estrés…

Un correcto funcionamiento y desarrollo de la función cerebral pasa por una correcta alimentación, como ya ha sido demostrado en numerosos estudios. El omega-3 ha demostrado tener numerosos beneficios para la salud:

- Jugar un papel fundamental en el desarrollo y función del sistema nervioso central.

- Reducir el riesgo de enfermedades coronarias.

- Ayudar a bajar los niveles elevados de colesterol.

- Bajar la inflamación interna…

Ya se encuentran numerosos médicos que recurren a complementos alimenticios con Omega-3 para intentar controlar el colesterol en pacientes con intolerancias a la medicación habitual, o que padecen determinados efectos secundarios derivados de los fármacos habituales con simvastatina.

En la web de esta empresa que ya está vendiendo complementos alimenticios en España, Italia y Reino Unido está disponible la información sobre los productos, composición, dosificación…

Para más información solo es necesario visitar la web de la empresa: www.nutribel.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.