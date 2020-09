La marca Carmen de APE Grupo crece un 18% y EEUU supone más de un tercio de su facturación Comunicae

martes, 15 de septiembre de 2020, 10:02 h (CET) APE Grupo lanza la nueva colección Fado a través de su marca Carmen, creada por Sylvie Atanasio, una de las diseñadoras de azulejos más respetadas de Norteamérica. “El azulejo es un arte vivo. Me encanta la idea de que no solo estoy creando azulejos hermosos, sino que estoy creando un estado de ánimo”, asegura la diseñadora en el estreno de Fado APE Grupo crece y lo consigue a través de Carmen, su marca especializada en cerámica decorativa y de diseño. La empresa castellonense ha aumentado un 18% las ventas de Carmen en los primeros seis meses del año y refuerza su apuesta por el formato pequeño, que pasa por uno de sus mejores momentos.

Estas cifras se conocen justo cuando APE Grupo acaba de lanzar Fado, una nueva colección de Carmen que lleva el sello de Sylvie Atanasio, una de las diseñadoras de azulejos más respetadas de Norteamérica, con una exitosa carrera profesional en la creación de algunos de los diseños más vendidos en los Estados Unidos.

Con la incorporación de Atanasio, de Studio S, la firma azulejera cuenta ya con equipos de diseño propio en España, en Italia, a través del reconocido arquitecto Luigi Romanelli, y ahora en Estados Unidos.

Si Carmen crece un 18% con respecto el ejercicio anterior es gracias al tirón de la marca en EEUU, ya que este país representa más de un tercio de las ventas. Mientras, en otros países como Francia, Australia, Alemania y Holanda aumenta la facturación a buen ritmo.

El mercado norteamericano es clave para el sector del azulejo y en APE Grupo no es una excepción, de ahí la nueva apuesta con Fado. De hecho, EEUU es el tercer país en facturación del grupo empresarial (APE, Carmen y XLINING) en lo que llevamos de ejercicio.

Con la nueva colección concebida por la diseñadora norteamericana Sylvie Atanasio aún se quiere llegar más lejos en este mercado. Para el desarrollo de esta colección, Atanasio ha realizado un estudio intenso de los elementos ornamentales y gráficos de la cerámica tradicional lusa de ciudades como Aveiro, Oporto, Lisboa o Sintra.

No en vano, esta serie captura la esencia del diseño y la arquitectura portugueses. Los azulejos de arte repetitivo pintados a mano son más que una parte del diseño portugués, reflejan la cultura y su rica historia.

Según explica la diseñadora estadounidense, ha creado Fado “para que se vea y se sienta como un azulejo artesanal hecho a mano”. El azulejo es un arte vivo. Me encanta la idea de que no solo estoy creando azulejos hermosos, sino que estoy creando un estado de ánimo”, señala.

En cuanto a la puesta en escena de la colección, Sylvie Atanasio imagina Fado “en toda la casa; en un tocador o en el baño principal. Puedo verla en una cocina entera vestida con uno o una mezcla de los sutiles diseños tono sobre tono”.

Uno de los grandes encantos de la cerámica Fado son las huellas que el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas han dejado sobre su superficie. En esta colección, APE Grupo, a través de su marca Carmen, ha realizado una fotografía para plasmar para siempre este momento y fijarlo en el tiempo. Para ello se ha utilizado las últimas tecnologías de fabricación digital adaptándola para reproducir de forma fiel los esmaltes y acabados artesanos, así como el efecto del tiempo sobre el color y superficie. Un retrato perfecto y eterno de un material lleno de historia.

En Fado destaca la profundidad de los esmaltes, que aportan increíbles matices matéricos y de color, un efecto propio de la cerámica artesana que se ha reproducido con innovadoras técnicas de fabricación digital, pero manteniendo el encanto único de los materiales acabados manualmente.

Sobre APE Grupo:

APE Grupo es líder en la creación de espacios diferenciados al ofrecer una amplia gama de cerámica de diseño, productos técnicos avanzados y servicios que ayudan a sus clientes a alcanzar su máximo potencial.

APE Grupo se constituye como grupo empresarial en febrero de 2016, aglutinando tres marcas con más de 25 años de experiencia y una oficina técnica que aporta soluciones arquitectónicas y de interiorismo avanzadas.

Gracias al esfuerzo y trabajo realizado en cada una de sus marcas, fruto de una estrategia expansiva y la gran diversidad en la gama de productos, estan presentes ya en120 países, donde se distribuyen sus más de 3.200 artículos.

