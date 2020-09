Lyba Textiles SL pioneros en mascarillas sanitarias 2AB personalizables, lavables y certificadas Comunicae

martes, 15 de septiembre de 2020, 09:50 h (CET) El fabricante de tejidos y productos textiles para hostelería, hospitales y colectividades ha decidido reinventarse y solidarizarse con la causa del Covid-19 produciendo material sanitario para empresas, sanitarios y colectivos Inicio del proyecto

Tal como cuentan desde la enseña, “a principios del mes de marzo viendo la gravedad a nivel mundial de la situación a la que nos enfrentábamos por el Covid, Lyba Textiles empezó a estudiar los diferentes tipos de mascarillas que había en el mercado tanto nacional como internacional”. En Lyba explican que vieron que, principalmente, sólo había mascarillas de tipo desechable y a precios muy elevados, si se medía coste versus uso diario. Dichas mascarillas solamente cuentan con 4 horas de uso recomendado, sin personalización, o bien son higiénicas reutilizables que no garantizan una alta protección, algunas con la certificación mínima y muchas incluso sin certificación.

Es por ello que, y debido a la situación actual de pandemia del Covid-19, en el mes de marzo esta empresa tuvo que adaptar su producción a las nuevas necesidades del mercado. Lyba Textiles comenzó a fabricar productos Sanitarios de protección EPI y mascarillas de protección, todo con certificación sanitaria. Principalmente se trata de productos reutilizables por su compromiso con el medio ambiente y porque son mucho más económicos para el usuario final que los productos desechables.

En busca de la mascarilla ‘perfecta’

Por tanto, la empresa se focalizó en buscar un tejido que cumpliera varios objetivos: lavable, máxima protección bidireccional (al que la lleva y a los de alrededor), transpirable (para evitar la sensación de ahogo), sin límite de uso diario, confortable y con la máxima certificación sanitaria. Además de poder personalizarlas en cuanto a color y a imagen de la empresa con su logotipo bordado y de calidad y, sobre todo, que el proceso de fabricación fuera nacional.

Por todo ello trabajaron en un modelo que consiguiera la máxima certificación como mascarillas sanitarias y también la certificación del tejido para dar doble garantía a sus clientes.

Además, para ir más allá, no sólo buscaron que fueran lavables sino que tuvieran una alta garantía de lavados garantizados, manteniendo las condiciones de protección de origen (80 lavados a 30 grados/ 68 lavados a 60 grados, luego va perdiendo muy poco a poco a medida que se van lavando).

Tal como cuentan, “también buscamos que no tuvieran límite diario de uso y máxima transpirabilidad, para conseguir que los empleados de las empresas puedan ir protegidos y confortables aproximadamente 4 meses por menos de 6 céntimos al día, un fuerte ahorro para las empresas frente a otro tipo de mascarillas y en muchos casos con menor certificación”.

La personalización en cuanto a colores y con el logo bordado “pensamos que era una opción elegante para dar imagen a las empresas a la vez que nos protegemos”, afirman.

El resultado

Las mascarillas que fabrican desde Lyba Textiles son sanitarias de tipo 2AB reutilizables, además no necesitan filtro, ya que el tejido está preparado para proteger. Dichas mascarillas también son personalizables para empresas y colectivos y son homologadas y certificadas, ya que cuentan con la certificación sanitaria EN14683:2019+AC2019, es decir, el equivalente a la FPP2 que cumple la directiva europea de productos sanitarios. Además, se trata de un tipo de mascarilla poco común en el mercado actual, ya que trabajan con tejidos de protección bidireccional, es decir, “protegen al que la lleva y a los de alrededor”.

También fabrican una bolsa de tela pequeña, para poder llevar o guardar la mascarilla. Tal como indican desde Lyba “es importante aclarar que la mascarilla que está en uso se debe guardar en una bolsa de tejido transpirable, nunca en plástico, ya que no transpira”.

Características y beneficios de las mascarillas sanitarias 2AB de Lyba Textiles

- Lavables y certificadas

- Personalizables con el logo bordado, y amplia gama de colores (100).

- Garantía de 80 lavados manteniendo las características de origen.

- Tallas para adulto (medida estándar), XL, y para niños de 6 a 9 años y de 9 a 12 años.

- Protección frente al Covid

- Doble tejido para combinar protección y confort

- Tejido exterior con protección bidireccional y tejido interior de algodón 100%

- Tejido interior blanco para servir de recordatorio de que debe lavarse después de cada uso

- Ajuste de cabeza con doble goma (blanca o negra) o de orejeras

Cliente principal

Lyba Textiles se dirige a empresas, organismos públicos, residencias, hoteles, restaurantes, colegios (profesorado y alumnos), centros médicos, etc. y cualquier colectivo que necesite mascarillas de protección. Además, tienen la opción de personalizar las mascarillas por muy poca diferencia de precio.

Para los alumnos de los colegios hay una etiqueta interior para marcar el nombre de cada niño/a y el curso para evitar así que se pierdan tan fácilmente.

Presupuesto y comercialización

Para poder realizar un pedido, es posible hacerlo por correo electrónico o bien por teléfono. El departamento comercial responde en un plazo de 24 horas. Lyba Textiles comercializa en mercado nacional e internacional y los pedidos son siempre bajo presupuesto, que varía en función de las cantidades y la personalización con el logo de la empresa en cuestión.

Acerca de Lyba Textiles SL

Román Piera y Ana Galí fundadores de Lyba Textiles SL, ambos con larga trayectoria textil familiar, cuentan con más de 25 años de experiencia en el sector textil y gracias a sus conocimientos del mercado han conseguido fabricar una mascarilla que se diferencia del resto tanto en calidad, confort, personalización, protección y certificación. Hay muchos tipos de mascarillas en el mercado, y eso beneficia a Lyba Textiles gracias a los factores diferenciadores que tienen la mascarillas modelo 2AB. Cuentan con un gran volumen de mascarillas reutilizables vendidas tanto en mercado nacional como internacional, y tienen como objetivo ir ofreciendo más novedades día a día, manteniendo la premisa de garantía, calidad, diseño y personalización.

Y por supuesto, Lyba Textiles también tiene su vertiente solidaria. En colaboración con algún ayuntamiento y fundación han creado la mascarilla solidaria. Gracias a esta iniciativa, por cada venta de mascarilla, una parte de los beneficios van destinados a ayudas sociales, de lucha contra el Covid, de aprovisionamientos de alimentos, etc.

