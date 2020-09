​Los nueve tonos capilares que más se llevarán en otoño

Hemos hablado de tendencias en coloración para este otoño con algunas directoras de salón, estilistas y especialistas en color. En general, existe un cierto cuórum sobre los tonos que mandarán a partir de apenas un par de semanas, algunos muy atrevidos como el Cherry Red o la técnica Half & Half, y con un cierto predominio de castaños y cenizas en distintos grados. Sonia Atanes apunta como tendencia un tanto sorprendente las patillas bicolor y en tonos fantasía entre las chicas más jóvenes, así como David Lesur, de los salones David Künzle, tiene toda una paleta de colores entre sus predilectos para esta nueva temporada, desde el strawberry blonde que fusiona el rubio y el pelirrojo, hasta los tonos café, bronde, chocolate, moka, smoky gold, negro con gloss y técnicas como las mechas chunky (highlights) de los noventa y el contouring.



Castaños, cenizas y caramelo dominarán la temporada de otoño



Tonos y técnicas de coloración / Otoño 2020 1/ Tweed: “Es una redefinición de las mechas balayage que combina diferentes tonos para hacer un efecto degradado y tridimensional. Es muy interesante para quiénes buscan algo más suave entre el tinte y la mecha, el efecto es bonito porque no se sabe bien lo que es, parecido a las shatush pero con más color” – Sonia Atanes, directora de SAHB Sonia Atanes Hair Beauty.



2/ Cherry Red: “Es un tono muy atrevido y con mucha personalidad que favorece sobre todo a las pieles más bronceadas (Rihanna es una asidua a este tono). Tiene varios matices e incluso existen versiones de tintes que se van en horas o en uno o dos días. Para mantener siempre vibrante este peculiar rojo cereza, se necesita mascarilla del mismo color” – Roxana Gutu, directora del salón Lobelia Sagasta.



3/ Half & Half: “Es un bicolor con colores fantasía popularizado en los últimos tiempos por las cantantes Dua Lipa y Billie Eilish en menor medida, desde luego no puede llevarlo cualquiera, supone un contraste brutal, aunque tiene una versión soft de rubio con colores pastel. En algunos casos, ayuda a dar más volumen en cabellos con poco pelo” – David Lesur, director de formación en los salones David Künzle.



4/ Dark Chocolate: “Es el tono de la típica morenaza auténtica, ideal para chicas jóvenes, la ventaja que tiene es que en todo momento da una apariencia de cabello saludable, rejuvenecido y brillante” – Sonia Atanes, directora de SAHB Sonia Atanes Hair Beauty.



5/ Light Ash Blonde: “O sea, un rubio ceniza pero más frío y más gris que el ice blonde que estuvo tan de moda el pasado año. Dependiendo del óvalo de la cara, marcaríamos el contouring, es un tono adecuado para pieles pálidas y rosadas en mujeres de ojos claros” – Natalia Rusanova, estilista de Lobelia Sagasta.



6/ Shadow Roots: “No es un tono, son reflejos muy finos que se pierden en la melena, recomendable en cabellos oscuros, ya que no se aprecia en los demasiado claros. Para la técnica, se dibuja con el pincel porque es importante la difuminación” – Paul Tudor, primer estilista y director de David Künzle Fuencarral.



7/ Castaño Espresso: “Es un castaño oscuro con mucha profundidad que mantiene el brillo en todo momento pero que también requiere de mucho cuidado. Por ejemplo, hay que evitar el calor como planchas y secadores, de secado al aire libre mucho mejor. Para proteger el color, hay que usar frecuentemente champús y acondicionadores especiales. En mujeres de piel oscura o aceitunada queda perfecto, también mejor si se tienen los ojos marrones” – Roxana Gutu, directora del salón Lobelia Sagasta.



8/ Ceniza Pálido: “Es un rubio pálido que parte desde más abajo de la raíz, da un efecto más natural porque no va desde el nacimiento del pelo” – Sonia Atanes, directora de SAHB Sonia Atanes Hair Beauty.



9/ Salted Caramel Mocha: “Más indicado para mujeres morenas, en la técnica se puede fusionar el bronde y el tiger eye, respetando cuatro o cinco dedos desde la raíz. Es un color castaño oscuro con reflejos caramelo que queda bien en caras redondas y cuadradas” – Natalia Rusanova, estilista de Lobelia Sagasta.