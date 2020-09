PS5 estrena nuevo spot publicitario y presentará novedades el próximo 16 de septiembre en un evento virtual

PlayStation®5 lanza hoy un espectacular segundo spot publicitario titulado 'The Edge', una producción de calidad cinematográfica que evoca al espíritu aventurero de los jugadores. El spot da vida al slogan de la esperada consola PS5™, “jugar no tiene límites”, de la que se harán públicos nuevos detalles el próximo miércoles 16 de septiembre a las 22:00 (hora española) a través de un nuevo evento virtual enfocado a los títulos de lanzamiento, que se podrá visualizar a través de los canales de Twitch y YouTube de PlayStation®.



El spot muestra cómo un barco pesquero que navega en alta mar, atraviesa una barrera de tormenta para adentrarse en una realidad donde un sinfín de diversas naves le acompañan hasta traspasar los confines del mundo. Se trata de una metáfora visual en la que el límite de lo que conocemos es el comienzo de lo posible.



Eric Lempel, vicepresidente de marketing global de PlayStation®, afirma con entusiasmo que “simboliza nuestra ambición de cuestionar lo ordinario y seguir poniendo a prueba los límites del juego. Ahora que la nueva generación está a punto de llegar, queremos subir el listón para nuestros fans y nosotros mismos. El espíritu de nuestra marca está definido por esos momentos emocionantes en los que nuestros corazones se aceleran y nos adentramos en lo desconocido en busca de aventuras. Este es el tema central del anuncio."



Esta producción se suma a la ya reconocida trayectoria de impactantes spots publicitarios de la marca PlayStation®, un aperitivo para la inminente llegada de la esperada consola PS5™ que estará disponible a finales de este 2020 y que supondrá una nueva generación de consolas que brindará a los jugadores una inmersión que les transportará a nuevos mundos a la velocidad de la luz.



“El futuro de los videojuegos es increíblemente prometedor y, por tanto, queremos hacer algunas promesas. Nunca dejaremos de imaginar el futuro. Nunca dejaremos de amar los videojuegos, a las personas extraordinarias que los crean y a los jugadores que los disfrutan con pasión, ya que creemos que jugar no tiene límites” concluye Lempel en el comunicado.



Para más información, visita el Blog Oficial de PlayStation®España, donde encontrarás detalles sobre las últimas novedades de PS5™ y permanece atento a todas las novedades a través de los perfiles de Facebook, Twitter, Youtube, Twitch e Instagram .