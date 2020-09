La joya de la corona Humor con Ángel Pontones Ángel Pontones Moreno

martes, 15 de septiembre de 2020, 08:54 h (CET) A Froilán le han multado conduciendo un coche caro. Titulares:



ABC: "El primogénito de la Infanta Elena demuestra ser un joven con las mismas inquietudes de cualquier adolescente de su tiempo" El País: "Froilán confirma los datos del informe PISA". eldiario.es: "Borbones a los tiburones". Público: "Viva la República" Vanitatis: "Froilán no conjunta bien". Forocoches : "Froilán se pasa de frenada" La Razón: "Froilán sabe perder" El economista: "La sanción a Froilán contribuye a reducir la deuda" Okdiario: "Fernando Simón se salta un Ceda el paso" El Español: "Este domingo por 9.95 euros reproducción en miniatura del Q5 de Froilán. Por 99,95 más Froilán te explicará por skype en exclusiva el incidente" Marca: "Vuelta rápida de Froilán a Cibeles". La Vanguardia: "Froilán restaura el estado de alarma".

