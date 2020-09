​Armonía en ocho partes de Mónica Gómez, un libro escrito para explicar los orígenes del racismo Mónica Gómez escuchó una vez una frase que le impactó: «Quiero borrar el color de mi piel» Eva Fraile Rodríguez

Mónica Gómez es escritora y tiene un hogar multicultural: su marido es cubano, su hijo etíope y ella es gallega. Sus familiares y amigos, también, están repartidos por todo el mundo. Mónica ha escrito dos libros, Mestizos y Armonía en ocho partes, y vio la escritura como un verdadero camino cuando Isabel Allende le dijo: «Le deseo lo mejor en este extraño oficio».

Mónica Gómez escuchó una vez una frase que le impactó: «Quiero borrar el color de mi piel». ¿Por qué el color de la piel puede suponer una barrera a la hora de aceptar a las personas? ¿De dónde proviene el racismo? ¿Hasta qué punto puede hacer daño? Así nace Armonía en ocho partes, el nuevo libro de la escritora Mónica Gómez.



Una novela basada en hechos históricos, a través de las vivencias y la mirada de personajes de ficción. Un recorrido por la memoria de la población afroamericana. La historia arranca en 1860 con la captura de Demond en África, para ser trasladado en un barco negrero a Charleston, donde será vendido como esclavo. En la plantación le rebautizarán como William y, como a veces el destino es caprichoso, huirá con la hija del dueño de la plantación rumbo a New York, formando su propia familia y asentándose en esta ciudad.



A través de siete generaciones viajaremos por la historia de Norteamérica. Viviremos la Guerra de Secesión, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y otros conflictos, la transformación de EEUU hasta convertirse en una gran potencia global y, también, la evolución musical del jazz, el góspel, el soul, la Motown, R&B, Rock and Roll, hasta llegar a la actualidad. La novela y sus personajes recrean todos los movimientos por los derechos civiles nacidos como consecuencia de la dura realidad que les toca vivir: la NAACP, Malcolm X, Martin Luther King, BLM,… Y dejará conocimientos y un poso de emociones encontradas en el lector.



El interés de Mónica por entender el racismo, le llevó a visitar páginas de Internet como Afropunk, Osengwa... Se documentó exhaustivamente y hasta encargó un libro a Mathieu Bitton, Darker than blue, que le llegó directamente desde California. Mónica quería hacer entender a la gente que el mundo estaba lleno de personas talentosas cuyo color de piel no importaba. Toda la información que recopiló en esos años, junto a su fascinación por la historia de EEUU y toda la cultura «black», dio lugar a Armonía en ocho partes. Esta novela nació de la necesidad de explicar el origen del racismo en EEUU, los movimientos por los derechos civiles y la situación actual de la población afroamericana. El libro ha sido presentado al Premio literario Amazon Storyteller 2020, plataforma desde la cual se vende y podría, perfectamente, formar parte del movimiento Black Live Matter.



Mónica Gómez Pedreira (A Coruña, 1972) se dedica a la gestión financiera y de personas en su ámbito profesional. Actualmente es Directora Financiera de una empresa joven con proyección internacional. Graduada en Relaciones Laborales y RRHH, Máster en Dirección Financiera y MBA, por su naturalidad inquieta, suele presentar ponencias de forma reiterada para impulsar políticas corporativas que fomentan un buen clima laboral, la verdadera conciliación y las claves de un bajo absentismo en el mundo empresarial. Armonía en ocho partes es su segunda novela

