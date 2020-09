GameBCN retransmite en directo el cierre de su V edición con 5 nuevos videojuegos Comunicae

lunes, 14 de septiembre de 2020, 16:14 h (CET) El programa de incubación GameBCN ha ayudado a los cinco equipos participantes a profesionalizarse y a impulsarse en la obtención de inversión que les permita consolidarse como empresa y enriquecer el ecosistema de estudios de videojuegos local Este miércoles 16 de septiembre a las 18:30 se celebrará la V edición del Demo Day GameBCN,en una retransmisión online. Los 5 equipos participantes en el programa presentarán sus proyectos delante de un panel de expertos del sector y responderán a las preguntas que el público les haga. El mismo día las demos de los videojuegos estarán disponibles para descargar en la web del programa.

El programa es una iniciativa promovida por el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) y la consultora de innovación Peninsula. Además este año el programa ha contado con Marvelous, Socialpoint y Gameloft, grandes multinacionales del sector del videojuego, como partners estratégicos de la industria, así como con el apoyo de Wacom, Tangram Solutions y THQNordic.

Durante 6 meses los equipos han desarrollado sus videojuegos recibiendo formación y mentoría de prestigiosos expertos provenientes de empresas referentes en el sector. El equipo de GameBCN ha realizado el seguimiento de proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos de producción y disponer de una demo jugable de su videojuego.

Los equipos presentarán sus proyectos en el Demo Day que se realizará de forma online conducido por el youtuber Roc Massaguer (@outconsumer) y con un jurado formado por expertos del sector que analizarán los juegos en detalle. Entre la audiencia se encuentran los numerosos publishers con los que tiene acuerdo la incubadora y que están siempre atentos al talento que surge del programa. Cualquier persona de la audiencia podrá realizar preguntas a los equipos a través del chat público de la retransmisión.

La adaptación del programa al entorno online, en el que se ha visto obligado a desarrollarse, ha sido un éxito gracias a que contaba con las herramientas digitales de seguimiento y formación que han facilitado que los equipos se enfoquen en cumplir sus objetivos. Lo que al principio parecía un inconveniente, ha brindado la oportunidad de comprobar que el programa está totalmente preparado para ejecutarse de forma online, tal y como lo demuestran los buenos resultados obtenidos. Así pues, en la siguiente edición se ofrecerá la opción de realizar el programa de forma virtual, ampliando así el alcance del programa que nació hace ya 5 años en Barcelona.

GameBCN ha participado en Gamescom, la feria más importante del sector del videojuego en Europa, celebrada este año de forma online con más de 10 millones de usuarios. Allí ha contado con un stand virtual en el que los equipos participantes expusieron sus juegos y tuvieron la oportunidad de reunirse con publishers y otros miembros de la industria. También ha organizado junto a ICEC, dentro de la actividad oficial del evento, una mesa redonda con publishers e inversores donde se trató el tema que más les preocupa ahora a los equipos: cómo conseguir un buen publisher para su juego.

GameBCN dará por cerrada su V edición a finales de septiembre tras la participación en la Tokyo Game Show, la feria del sector más importante de Asia, y se consolida así como uno de los mejores programas especializados en videojuegos de Europa.

En sus 5 años de existencia, han pasado por el programa GameBCN muchos de los estudios independientes que se están asentando en la ciudad, apoyando así a la consolidación de Barcelona como el hub de videojuegos en el sur de Europa. El programa sirve además como punto de encuentro de los profesionales del sector a través de los eventos que organiza

GameBCN, el programa de incubación para los desarrolladores de videojuegos

GameBCN es el programa especializado en videojuegos del Sur de Europa, que llega a su quinta edición y que ofrece la formación y mentoring necesarios para hacer un lanzamiento exitoso al mercado. Los objetivos son impulsar un programa de referencia europeo para promover la creación y el desarrollo de nuevas empresas con visión global, atraer talento que desarrolle su iniciativa emprendedora en Barcelona y Cataluña y generar referentes de éxito internacional.

El programa incluye 140 horas en formaciones y mentorías por equipo, la organización de eventos mensuales y charlas que reúnen a expertos del ecosistema. Entre las cinco ediciones de GameBCN, un total de 31 equipos de desarrollo han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa, como es el caso de Lince Works, que lanzó con éxito su primer juego, Aragami, de la mano de Sony, o Altered Matter que ha sido el primer estudio de videojuegos del mundo que ha obtenido financiación del gigante FOX Entertainment.

Los 5 videojuegos del Demo Day

3bytes

Plataforma: PC/Consola

The Pizza Situation es un juego de simulación de redes sociales donde la narrativa surrealista y over-the-top se complementa con las principales mecánicas del juego: navegar, investigar, acosar y manipular a través de las redes sociales. "¿Ves un texto sospechoso? ¡Guárdalo! ¿Una imagen comprometedora? ¡Compártela! Puedes usar toda la información: conoce a todos los personajes y conviértete en un social hitman".

Arrowfist Games

Plataforma: PC/Consola

"Deflector es un roguelike dungeon crawler en el que deberás enfrentarte a innumerables monstruos a través de mundos inimaginables, armado con tu bumerán, la habilidad de deflectar y el poder de mezclar ADN para aprender infinidad de habilidades diferentes. ¡Juega, muere y repite a través de las frenéticas mazmorras!"

Ellipsis Games

Plataforma: Móvil

"La oscuridad se ha apoderado de todos los mundos, pero no todo está perdido: un grupo de héroes ha sobrevivido a la caída de los mundos y están dispuestos a poner fin a este ocaso infinito. ¡Desciende a través de las mazmorras más amenazadoras en este Roguelike trepidante para móvil, escoge tu propio camino, combina todos tus poderes y haz que vuelva a salir el Sol otra vez!"

Hive Five Games

Plataforma: Móvil

"¡Es temporada de caza de Monstruos!

Monster Token es un juego móvil Free2Play competitivo 1vs1 ambientado en la caza de carismáticos monstruos tradicionales, en el que los jugadores deben poner a prueba su memoria, habilidad y estrategia para derrotar a su rival!

¡Atrapa monstruos clásicos, usa sus poderes, compite con tus amigos y hazte con el reconocimiento de todos los cazadores!"

Team Ugly

Plataforma: PC/Consola

"Ugly es un cuento de hadas perverso con mecánicas alucinantes. Intercambia al protagonista con su reflejo para resolver rompecabezas, derrotar jefes bestiales y descubrir todos los secretos que esconde un palacio donde nada es lo que parece".

