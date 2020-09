Lo que se necesita conocer de una impresora multifunción para oficinas Comunicae

lunes, 14 de septiembre de 2020, 13:06 h (CET) Una impresora multifunción es un equipo indispensable en una oficina. Cada vez son más las empresas que se deciden a instalar este tipo de dispositivos. En este sentido, la elección de una impresora láser es algo muy tenido en cuenta, puesto que es mucho más silenciosa y sus resultados son muy precisos. Sin lugar a dudas, dentro de las impresoras para oficina, la marca DEVELOP distribuida por Mastertec es una estupenda opción de compra ¿Qué debe conocerse de una impresora láser multifunción?

Estas impresoras permiten la realización de un gran número de tareas. Entre las más solicitadas están imprimir, escanear, fotocopiar y enviar archivos. La eficacia de estas máquinas fotocopiadoras se hace patente en sus diseños. Cada vez consiguen aportar más funciones en menos espacio.



Esto se debe a que, poco a poco, han ido mejorando su estética y reduciendo su tamaño sin olvidar sus prestaciones. De esta forma, se consigue ahorrar espacio en la oficina sin menguar los servicios que siempre han ofrecido estos equipos.

¿Por qué es aconsejable tener una impresora para la oficina?

Las impresoras tradicionales ya no tienen sentido en las oficinas de ahora. Las empresas necesitan estar en constante comunicación con otras organizaciones, con proveedores, con clientes y entre sus trabajadores. Por eso, las fotocopias son indispensables, pero también escanear o enviar documentos por fax. Por lo tanto, las impresoras DEVELOP se han convertido en una de las mejores opciones para mantener la comunicación sin eliminar el uso del papel, así como para garantizar los envíos a distancia.

Reputación y garantías

Esta excelente marca de impresoras, permite optimizar el uso de las máquinas en el mismo espacio. Su prestigio actual es fruto de muchos años de experiencia y buenos resultados. Sus equipos de impresión siempre cuentan con componentes de la mejor calidad existente en el mercado. Además, poseen las dimensiones adecuadas como para permitir las impresiones múltiples o de documentos muy voluminosos. Esto vuelve mucho más sencilla la tarea de fotocopiar o imprimir en masa para muchos usuarios. Son equipos pensados específicamente para el trabajo de oficina.

Resultados de calidad

Además de esta última característica, primordial cuando se trata de una impresora de oficina, también es importante que el dispositivo sea rápido. En este sentido, es de gran relevancia la calidad de los componentes, y la marca DEVELOP, cuenta con los de más avanzada tecnología. Ofrece un trabajo limpio y fácil de llevar a cabo, con resultados espectaculares en poco tiempo.



Sin lugar a dudas, resultan tremendamente útiles para las empresas formadas por muchos trabajadores y no dejan en ningún momento descuidada la calidad de la impresión. Es la mejor forma de disponer de lo necesario sin realizar grandes desembolsos.

Conexión y ausencia de externalización

Por otra parte, al contar con características multifuncionales, estas impresoras centralizan el trabajo. Esto permite que, desde la propia empresa, se pueda llevar a cabo una tarea completa sin tener que externalizar los servicios.



En la actualidad, las impresoras de oficina de DEVELOP cuentan con conectividad completa por lo que se puede imprimir y ejecutar distintas tareas desde diferentes dispositivos, móviles y de sobremesa. En el caso de que estos no cuenten con tecnología bluetooth, se pueden conectar mediante WiFi o cable USB e, incluso, se pueden realizar los trabajos desde la propia impresora, con su gran pantalla táctil a color.

Fantásticos acabados y posibilidad de personalización

Para continuar, estas impresoras de alta calidad tienen funciones personalizadas. Esto quiere decir que se pueden solicitar servicios y componentes anexos a los que trae la máquina de por sí, algo que permite adaptar todavía más la funcionalidad requerida por la empresa.



Por si fuera poco, esta eficacia demostrada tiene una repercusión económica favorable en las compañías, dado que el precio por la hoja imprimida o fotocopiada es mucho menor que cuando se trabaja con varias máquinas o se contratan servicios externos.

¿Qué ahorros proporcionan las impresoras DEVELOP?

Como ya se ha comentado, una impresora multifuncional permite la realización de una gran variedad de tareas en un espacio reducido y, además, minimiza los costes. Por otra parte, si la máquina de impresión está cuidada y se efectúan las revisiones de mantenimiento necesarias, su vida útil se alarga y su funcionalidad se vuelve mucho más limpia y eficiente. Pero, entre todos los ahorros posibles, el de espacio, el de energía y la inversión como rentabilidad futura son los tres puntos más importantes.

Ahorro de espacio

La adquisición de un equipo de impresión moderno es una fantástica idea para optimizar el espacio en la oficina. Las impresoras multifunción DEVELOP son compactas y manejables. No solo porque integran todas las funciones y no hay que tener varias máquinas, sino porque, gracias a su excelente conectividad, también se evitan los molestos cables que, normalmente, entorpecen el paso si se acumulan por los pasillos y que, además, suponen un riesgo de caída para quienes transitan por esas zonas.

Ahorro de energía

Los nuevos modelos multifunción también están cada día más preparados para conseguir la ansiada eficiencia energética. En este sentido, disminuyen su consumo y entran en modo de suspensión si no están siendo usados durante mucho tiempo. Sin duda, son la alternativa más adecuada si se quiere mantener la productividad, a la vez que se cuida el medioambiente.

Impresoras DEVELOP distribuidas por Mastertec: una inversión a largo plazo

Gracias a los avances tecnológicos, los precios de los modelos de impresora de oficina de nueva fabricación son muy asequibles. Las impresoras DEVELOP distribuidas en exclusiva en España por Mastertec son una gran inversión para cualquier empresario. El prestigio y calidad de esta marca alemana, garantizan que la compra de uno de sus equipos va a ofrecer resultados de alta calidad durante mucho tiempo. Asimismo, también es importante que se tenga en cuenta el ahorro monetario que se originará al no necesitar servicios externos de impresión, fotocopias, faxes y otros.



En definitiva, una impresora multifunción continúa siendo un elemento imprescindible en una oficina. Cuando se cuenta con mucha carga de trabajo y/o distintos usuarios, es la opción perfecta para organizar bien las tareas, diversificar los flujos y controlar todos los documentos que se realizan en papel. También supone un gran ahorro para la empresa, tanto económico como energético, al centralizar todas las tareas en un único equipo polivalente.

