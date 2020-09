Visibilidad y Cita previa Online, los siguientes pasos de NOG en su proceso de Transformación Digital Comunicae

lunes, 14 de septiembre de 2020, 10:02 h (CET) Los profesionales de Natural Optics Group (NOG) continúan demostrando que el sector óptico necesita reformular sus procesos y su concepto de negocio, convirtiéndolos en mucho más digitales y acorde a la realidad imperante de sus consumidores. Y no sólo eso, también apuestan por la creación constante de sinergias entre ópticas y sus clientes. Por ello, ahora dan un nuevo paso en el proceso de transformación digital para todas sus ópticas dentro de su revolución tecnológica iniciada en los NOG Days Una plataforma digital, el punto de encuentro entre profesionales del sector óptico y sus clientes

Las ópticas siempre han sido uno de los negocios del sector salud más importantes y tradicionales. En la actualidad, las necesidades del consumidor hacen que el mundo digital haya cobrado más importancia que nunca, pero en muchos casos, esto supone un coste muy alto para una óptica particular. Con su plan de transformación digital, NOG ofrece a todas sus ópticas asociadas la posibilidad de acceder a las últimas tecnologías sin coste alguno para ellos. Dentro de esta transformación, NOG estrena una plataforma muy especial en la que los profesionales del sector óptico dispondrán de una herramienta que les permitirá acceder a una visibilidad online en ocasiones imposible para una óptica particular. También podrán administrar un sistema de cita previa con sus clientes, algo fundamental para la actualidad.

Doble beneficio, tanto para el óptico asociado como para el cliente

La plataforma que ofrece Natural Optics Group proporciona a los profesionales del sector óptico un papel central y activo. Mediante una ficha completa y 100% personalizada, los asociados dispondrán de un espacio exclusivo para su negocio en el que mostrar al usuario cómo es el centro a través de un tour virtual, fotografías e información necesaria para poder visitar y/o contactar con la óptica. Cada óptica dispondrá de un acceso personal a su ficha donde podrá incluir información práctica de su negocio y contenidos especiales, como noticias sobre su centro, novedades y ofertas entre otros. Todo ello sin coste alguno para los miembros de NOG.

Por otro lado, los clientes podrán solicitar una Cita Previa mediante cualquier perfil de óptica del catálogo online. Este servicio es únicamente uno de los muchos que ofrece el nuevo Buscador de Ópticas, constituyéndose como una de las herramientas principales para las ópticas. De esta forma, el ser miembro de NOG proporciona seguridad al cliente final y orden en las visitas, algo ya muy implantado en sectores como la medicina pública y privada y aún mas en los tiempos que corren.

Otra de las mayores ventajas para los asociados de estar presente en este Buscador es el acceso ilimitado a las estadísticas de su negocio. Esto no sólo le permitirá estar al corriente del número de usuarios que visitan la ficha de su óptica o cuántas Citas Previas ha conseguido gestionar gracias al posicionamiento del Buscador, sino que también le permitirá tomar mejores decisiones a nivel estratégico.

Todos estos datos estarán incluidos en un panel personalizado e individual en el que cada óptico tendrá acceso a la información sobre su presencia Online, como por ejemplo las visitas que recibe su ficha de Google My Business o cuántos usuarios contactan con ellos a través de esta; qué porcentaje de interacción tiene con sus seguidores en Facebook; o qué número de Citas se han gestionado a través de la web de Natural Optics, entre otros.

El Desarrollo Tecnológico de la plataforma

Una de las claves de la plataforma son su arquitectura y la tecnología Google Friendly, lo que significa que todos los detalles están desarrollados y concebidos para obtener resultados en todas las búsquedas de los clientes y clientes potenciales para que estos encuentren a su óptica más cercana, haciendo visible su establecimiento a los buscadores y a sus usuarios.

Muchas empresas piensan que teniendo una página web ya conseguirán visibilidad online, aunque están olvidando lo más importante: cómo construir el camino para que los usuarios les encuentren.

Según explica Julio Rams, director de Transformación Digital y Estrategia de Natural Optics Group, la plataforma nace con el propósito de convertirse en un referente de ópticas a nivel nacional. Esto es así por su visibilidad y poder de captación de nuevos clientes para las ópticas, su posibilidad de seguir creciendo y su gran versatilidad para los ópticos.

Además, los miembros del grupo siempre contarán con la supervisión y el acompañamiento del equipo técnico NOG. De esta manera, NOG muestra su constante presencia en el proceso. Es decir, los profesionales de Natural Optics Group no dejarán nunca de asesorar, apoyar y acompañar a los profesionales del sector y miembros de su grupo durante el procedimiento de transformación digital.

NOG no sólo ha dado el pistoletazo de salida a la transformación digital de las ópticas en España, sino que sitúa este proceso en un nivel muy alto, propio de la autoexigencia asociada al grupo. El cambio está llegando, y es imparable.

