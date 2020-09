​El protocolo de la Ciudad Autónoma de Melilla El 17 de septiembre Melilla celebra su día oficial, tal y como se recoge en el Reglamento de protocolo y ceremonial de la Ciudad Autónoma de Melilla del año 2007 María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

lunes, 14 de septiembre de 2020, 10:09 h (CET) La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla también recoge algunos aspectos relacionados con el protocolo. Por ejemplo, su artículo 3 habla sobre sus símbolos oficiales, es decir, la bandera, el escudo y el himno.



En referencia a su estructura de gobierno, el artículo 6 establece que sus órganos institucionales son la Asamblea de Melilla, el Presidente y el Consejo de Gobierno. La Asamblea está formada por veinticinco miembros quienes tienen la condición de concejales. Y el Presidente, con la condición de alcalde, es la autoridad que preside la Asamblea, el Consejo de Gobierno y ostenta la suprema representación de la ciudad, territorio que ostenta los títulos de Valerosa, Humanitaria y Muy Caritativa.



Los tratamientos que reciben las diferentes autoridades son el de excelentísimo para el presidente, los vicepresidentes del gobierno autonómico y de la asamblea, y los consejeros. Por su parte, los viceconsejeros, diputados, secretarios generales, secretarios, vicesecretarios, directores generales, y el cronista oficial reciben el tratamiento de ilustrísimos.



Al presidente de la ciudad le corresponden los atributos representativos de collar, bastón de mando y la insignia de solapa. Y a los diputados, la medalla y la insignia. En el caso del collar y del bastón, estos atributos son propiedad de la ciudad y «deberán ser devueltos cuando cese su titular en el cargo para el que ha sido elegido», señala el artículo 13 del reglamento. Los ex presidentes solamente conservan el tratamiento que recibían mientras ostentaban el cargo, es decir, el de excelentísimo.



El Gobierno de Melilla tiene competencias en derecho premial. En consecuencia, otorga sus honores y distinciones que son: Hijo Predilecto; Hijo Adoptivo; Medalla de Oro; nominación o dedicación de viales públicos, conjuntos urbanos o instalaciones de la ciudad, Placa al Mérito Social; declaración de luto oficial; y honores y distinciones de la presidencia consistentes en la firma del Libro de Oro y la entrega de objetos conmemorativos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El protocolo de la Ciudad Autónoma de Melilla El 17 de septiembre Melilla celebra su día oficial, tal y como se recoge en el Reglamento de protocolo y ceremonial de la Ciudad Autónoma de Melilla del año 2007 Entelequias poderosas ​Descubrir y sobre todo aplicar los verdaderos puntos de apoyo es fundamental, pero lo olvidamos La desgracia de España Se conoce como desgracia a la situación de quien sufre un suceso doloroso o a la suerte adversa que le puede ocurrir a cualquier persona Atendernos y entendernos "Lo substancial es centrarse en el ser humano" La Universidad de Málaga Esta mañana he estado repasando viejas fotos. Me he encontrado con las de mi etapa universitaria