Soleá Morente estrena el videoclip de 'Ducati' Silvia Coca dirige el clip de una de las canciones más aclamadas de su último álbum 'Lo Que Te Falta' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 14 de septiembre de 2020, 08:58 h (CET) Soleá Morente publicó en marzo el álbum que nos hacía falta. 'Lo Que Te Falta', el primero de la granaína con Elefant Records, llegó justo antes del confinamiento y nos alegró los días de encierro, con una recopilación de canciones donde la rumba es guía principal de historias y referencias musicales diversas y ricas.



Hoy nos sorprende con el videoclip de 'Ducati', una de las canciones más aclamadas del disco. Un tema descarado, ocurrente, imaginativo y fresco con rimas imposibles, en el que Soleá demuestra su característico desparpajo rumbero y un desprejuiciado ejercicio de autodeterminación y reproche.



Un plato muy jugoso para cualquier buen aficionado al pop y los estilos aflamencados, abanderado por un final palmeado y coreado por las Cariño que da ese toque actual y desenfadado con rimas como "Papi, ya no quiero Ducati / Sólo te quiero a ti / Si te pillo infraganti / Te juro que te mati / Papi, ya no quiero Ducati / Sólo te quiero a ti / Si te pillo infraganti / Llámame religiosamanti" que merecen un trono en sí mismo.



Precisamente, un trono y una mantis religiosa son inspiraciones claves para el videoclip que acompaña el single. Un clip dirigido por Silvia Coca, quien ya ha trabajado con Soleá anteriormente, y que relata la historia de una mujer que prueba todo lo que sale de los fogones de su cocina. Entrelazando estas imágenes con las de una mantis religiosa, con un aire arrabalero que va como anillo al dedo a esta canción tan especial.



Divertida pero hiriente, desenfadada pero aguda. Algo al alcance de artistas con la amplitud de miras y la habilidad de Soleá Morente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.