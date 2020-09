Se requiere ayuda urgente para encontrar a un donante La familia de la niña de seis años está desesperada por conseguir un donante Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 12 de septiembre de 2020, 09:26 h (CET) La pequeña Clara, de seis años, fue diagnosticada de una leucemia de alto riesgo y necesita un transplante en la mayor brevedad posible.



A pesar de que la niña respondió bien al último tratamiento de quimioterapia (recalcar que a pesar de ser tan joven, está siendo muy valiente) pero los médicos han informado a su madre de que existen escasas opciones de conseguir un donante de médula ósea, pero no es motivo para rendirse ni mucho menos



Ni la niña ni su madre van a bajar los brazos. Necesitan a una persona de entre 18 y 40 años (especialmente si son españoles, filipinos o egipcios) para donar una muestra de sangre y registrarse en el REDMO, el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Es muy urgente que la gente se registre lo antes posible para poder salvar vidas.



La vía más rápida para entrar en el registro es hacerlo directamente en el Centro de Trasfusión de la Comunidad de Madrid y no en un hospital. El Centro de Valdebernardo (número de teléfono 900 303 530) está situado en Avenida Democracia sin número, a ocho minutos andando de la estación de metro de Valdebernardo



En el caso de acudir al centro, es muy importante registrarse para entrar en el REDMO y que entre lo antes posible en el registro. Una vez realizados estos pasos, solo quedará esperar una llamada de los profesionales.



Es por ello que se agradece de corazón cualquier tipo de ayuda y pide máxima difusión para poder salvar la vida de Clara. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.