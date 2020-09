Que los aislen a ellos Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 12 de septiembre de 2020, 09:19 h (CET) Todos los días igual, nos manejan como a marionetas. Hoy, 11-9 en el Diario Montañés, datos de Cantabria del coronavirus. Confirmados por test en las últimas 36 horas: 283. Enfermos activos, ¿Qué quiere decir activos? 1.549; hospitalizados 57, aislados 1.492. Esto de aislados no es nada más que una manipulación de nuestras vidas, nos tratan como si fuésemos marionetas, te obligan permanecer en tu hogar gozando de buena salud dos semanas. Sigo esperando respuesta: ¿De los aislados cuantos han sufrido los síntomas del virus, fiebre alta, dificultad para respirar, etc.? Que yo sepa ninguno. Ya está bien, los que nos gobiernan han dado pruebas hasta la saciedad, de su incapacidad, se han vuelto en un peligro para la sociedad, ¿No serían ellos los que tendrían que estar aisladfos? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Que los aislen a ellos Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Los incendios forestales se combaten en invierno ​Vicnuel Sánchez, Madrid ​Hong Kong Enric Barrull Casals, Girona ​Las dos Américas Jaume Catalán Díaz, Girona ​Tik Tok Valentín Abelenda Carrillo, Girona