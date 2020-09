​Tik Tok Valentín Abelenda Carrillo, Girona Lectores

sábado, 12 de septiembre de 2020, 09:15 h (CET) Donald Trump ha cumplido su amenaza y la compañía china ByteDance tendrá que desprenderse antes de 45 días de la rama norteamericana de Tik Tok, la popular red social que, solo en EE.UU., ha alcanzado los 100 millones de usuarios y amenaza la supremacía de Google en la publicidad online. El argumento de que Tik Tok representa una amenaza a la seguridad, al ofrecer una puerta trasera al espionaje chino, no carece de fundamento, pero la empresa propuso hace meses separar la rama no china del negocio y someterla a las estrictas normas de privacidad y competencia europeas. EE.UU. está actuando con la misma arbitrariedad que, con razón, tantas veces ha reprochado a China.

