Otro ataque a nuestros referentes

Al igual que las ideas políticas de la derecha, la palabra “clásico” está relacionada con lo tradicional. Sin embargo, la palabra “moderno”, corriendo se la ha apropiado la izquierda porque está ligada con lo avanzado... No obstante, todos sabemos que un mueble clásico, es un mueble caro porque suele ser de una madera noble y está trabajado a mano. Y un mueble moderno, a menudo es barato porque normalmente está fabricado en serie, de madera aglomerada y contrachapada. De ahí que, inconscientemente, relacionamos lo bueno con lo caro y lo malo con lo barato. Pero, nadie quiere ser clásico (caro), muchos corren para ser baratos (modernos) ¿por qué será? Parece ser que el gobernador de California, Newson, está a punto de aprobar la ley SB 145. Concretamente, esta “renovadora” ley despenaliza la pedofilia. No me extrañaría que los progresistas de este país se apresuren a afiliarse a esta ley. Porque, “Amor es amor”, como dijo Obama ¿no? Lo malo será que violen a uno de sus hijos menores de edad... Entonces se borrarán de la lista de los progresistas y se apuntarán a la de los clásicos, pero ya será tarde. El problema de base es que hay muchos que se apuntan a lo que dice la mayoría porque carecen de personalidad. Día a día asisto a ataques a nuestros pilares: la familia, el género, la infancia... Y me pregunto:"¿A dónde nos quieren llevar?