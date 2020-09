Beltone Imagine, por fin audición personalizada

José Luis Otero, director general de Beltone España y Portugal y Manuel Yuste, director de Producto, presentaron este nuevo hito sectorial que proporciona, por primera vez en la industria, audición individualizada en la carrera hacia la biomímica de los audífonos, o emulación del sentido natural del oído en su funcionamiento Beltone ha convocado esta semana un E-event en Espacio Rastro Madrid para presentar su nueva ayuda auditiva, Beltone Imagine. Fueron más 650 los ópticos y audioprotesistas, españoles y portugueses, los que permanecieron conectados para conocer a fondo la que es la primera experiencia auditiva verdaderamente personalizada del mundo.

José Luis Otero, director general de Beltone España y Portugal, aseguró, en unas primeras palabras de bienvenida, que “Imagine os va a sorprender, una vez más”, haciendo alusión al elenco de innovaciones tecnológicas de la firma danesa que han marcado hitos sucesivos en el sector en las últimas décadas. Así, citó, por ejemplo, el lanzamiento, en los noventa, de los audífonos CIC (Completely Into the Canal), que se convirtieron en un referente en el mercado, llegando a copar el 70% de las ventas no sólo de Beltone, sino en el mercado ibérico global. Otero se refirió también a otras innovaciones que han marcado un antes y un después, como la tecnología de conectividad o a la adaptación de audífonos en canal abierto, para subrayar la presentación de la última novedad de Beltone: el concepto de audición para ti, completamente a medida. “Estamos convencidos que se convertirá en el nuevo estándar del mercado, que os va a ayudar a hacer mejores adaptaciones y que vuestros pacientes volverán a escuchar de manera natural, ayudados por su conducto auditivo. El resto del sector, volverá a seguirnos”, señaló.

Manuel Yuste, director de Producto de Beltone España, explicó por qué la firma danesa confía en marcar de nuevo tendencia con Imagine, a partir del concepto de Biomímica, la ciencia basada en la naturaleza.

“Hasta la llegada de Beltone Imagine, en ambientes ruidosos, la industria no había conseguido que los audífonos fueran todo lo eficientes que deberían”, señaló. Los normoyentes se abstraen del entorno y se focalizan en una conversación, a pesar del ruido. La industria no había sido capaz de fabricar audífonos que emularan esta faceta del sentido del oído para localizar el origen del sonido, tanto en un ángulo como en cuanto a la distancia donde se origina. Y, si el cerebro no es capaz de localizar, tampoco es capaz de discriminar. “Si le preguntáramos a los usuarios de audífonos, el 93% diría que tienen problemas para escuchar en entornos ruidosos. Incluso un 55% de ellos, confunde el origen del sonido, creyendo que proviene de su cerebro, lo que genera fatiga auditiva”, explicó Yuste (1).

El 90% de los audífonos que se adaptan hoy son retros o RIE. La dificultad, que acreditan los estudios de mercado, para escuchar en ambientes ruidosos por parte de los usuarios de audífonos, y en general para localizar el sonido, se debe a varias circunstancias. Una de ellas es que los micrófonos, en esta categoría de producto, están ubicados en el lugar inapropiado: en la parte superior de la ayuda auditiva, favoreciendo así la captación del sonido de forma antinatural. “El ser humano capta el sonido en el conducto auditivo, y nuestros pabellones auriculares, nos ayudan a localizarlo espacialmente. Hasta ahora, los fabricantes de audífonos se habían saltado las orejas, sustituyéndolas por las matemáticas para restaurar el efecto pinna, cuando el sonido es como una huella dactilar. Un algoritmo promedio no vale para todos los usuarios, puesto que, además, trabaja en un plano horizontal, cuando el sonido nos llega en tres dimensiones”, explicó Yuste.

El gran hito tecnológico de Imagine es que, por primera vez, después de muchos intentos fallidos de la industria, un fabricante ha logrado colocar un micrófono en el interior del canal auditivo, superando los tradicionales problemas de feedback. “El avance es fundamental, puesto que permite el usuario servirse de sus propios pabellones auriculares para localizar el sonido”, afirmó el director de Producto.

Por eso, Beltone Imagine no es un audífono RIE más. “Es M&RIE”, añadió Yuste. M&RIE (Micrófono y Auricular En-El-Oído) aporta los elementos necesarios para que el cerebro vuelva a utilizar las prestaciones del pabellón auricular. “No queremos que los audífonos tomen decisiones, sino que proporcionen al cerebro las herramientas para que el usuario decida por sí mismo qué quiere escuchar Por eso, en Imagine, el micrófono se integra con el auricular en una cápsula dentro del conducto auditivo, donde realmente los seres humanos captamos el sonido”, insistió. De manera adicional, Imagine cuenta con otros dos micrófonos sobre el oído, que trabajan de forma combinada para facilitar la máxima localización sonora y la mayor calidad de sonido posible para enviar al cerebro. “Imagine, amplifica y ecualiza el sonido a medida de cada persona”, afirmó Yuste resumiendo la nueva prestación de la ayuda auditiva.

Así, M&RIE aporta fundamentalmente tres beneficios a los usuarios de audífonos. En primer lugar, mejora la calidad de sonido. En un test ciego, el 90% de los oyentes afirmó que prefiere M&RIE, por encima de otros sistemas y que el sonido que escuchan es muy parecido a lo que percibían antes de perder audición. Por supuesto, la localización del sonido es mucho mejor, puesto que “devuelve sus poderes” en este sentido a los pabellones auriculares. Y, por último, por su ubicación, M&RIE reduce la incidencia del viento, hasta en 15 dBs (medido en túnel).

La Direccionalidad Crosslink 3 es otra de las evoluciones del nuevo Beltone Imagine. La nueva versión de esta prestación lleva el sonido a ambos oídos de tal manera que es el cerebro del usuario de audífonos el que los clasifica y se concentra sólo en aquellos que desea escuchar. Los audífonos, por primera vez en la historia, comparten sonido en tiempo real, cerrando el foco direccional, pero sin perder sonido del entorno.

Y, cuando conscientemente, el usuario quiera concentrarse en la persona que tiene frente a él, Imagine le permite servirse del nuevo programa Ultra Foco, para concentrarse en su discurso. Muy accesible, pensado para su uso por personas mayores, puede activarse con pulsador, desde el minimando, o con la app Hearmax de Beltone, “logrando hasta un 30% de mejora en ambientes ruidosos, pero sin perder la percepción espacial”.

Gracias a Beltone Remote Care, el audioprotesista proporciona atención y soporte personalizados, incluso en la distancia, al usuario de Beltone Imagine. Asimismo, la conectividad mantiene a los usuarios de Beltone Imagine en conexión permanente con el mundo online. Las últimas funciones de conectividad garantizan que cada momento sea único para cada persona. La libertad y el disfrute de la tecnología inalámbrica de 2,4 GHz, el acceso directo desde iOS y dispositivos Android a la ayuda auditiva y los accesorios inalámbricos Beltone entregan un audio nítido en llamadas telefónicas, GPS, radio por Internet, música, podcasts o audiolibros, incluyendo las mejores capacidades de transmisión gracias al sistema Bluetooth® Low Energy.

Cómodo y discreto, Beltone Imagine se adapta al estilo de vida de cualquier usuario de audífonos, con nuevo diseño y nuevos colores, hasta ocho, con el champagne de serie. “Buscamos un audífono bonito, liso, sin estructuras ni perfiles. La parte táctil, y el portapilas son más grandes para facilitar su uso a las personas mayores. También los auriculares estrenan diseño, para proporcionar más calidad sonora, sin distorsión digital”, añadió en este sentido Yuste durante la presentación.

Para finalizar el E-Event, Miguel Aranda, director de Relaciones Externas de Beltone en Dinamarca, e ingeniero de sonido, transmitió a la audiencia su emoción con este producto. “El equipo de desarrollo está entusiasmado con Imagine porque entiende que este nuevo concepto, M&RIE, introduce muchos beneficios. Hasta ahora, los micrófonos estaban detrás de la oreja, en un lugar antinatural, cuando realmente su sitio es dentro del oído. La tecnología, por los problemas de feedback, no permitía su ubicación ideal. La de Imagine, sí. Y el resultado es una escucha natural, como antes de perder la audición”, terminó Aranda.

Marke Trak 2019