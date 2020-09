La importancia de la seguridad tic Poder conservar y consultar en cualquier momento el registro de utilización de las diferentes herramientas e infraestructuras Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de septiembre de 2020, 10:57 h (CET) La seguridad TIC también conocida como ciberseguridad o seguridad de tecnología de información se trata de aquella área relacionada con la informática y la TIC que pone el foco en la protección de la infraestructura del ordenador y todo relacionado con él y en especial, la información que se almacena en él, así como la que circula entre las redes de ordenadores.



Cada vez más datos se comparten en la red, muchos de ellos privados y de vital importancia para particulares o para empresas, por lo que si la empresa no dispone de seguridad TIC puede llevarle a obtener pérdidas millonarias y sufrir daños importantes tanto a nivel económico como a nivel social, además su imagen se vería seriamente dañada al no presentar sistemas de seguridad en las TIC fiables, perdiendo la confianza de sus clientes. Por tanto, es imprescindible tener siempre en cuenta la importancia de la seguridad en las TIC especialmente en el mundo empresarial.



Elementos básicos sobre seguridad TIC: Los usuarios: son los trabajadores de la organización que consultan, modifican y gestionan la información almacenada en los sistemas de la empresa.



La gestión de la seguridad TIC: formada por el conjunto de normas y procedimientos que establecen el sistema de gestión de seguridad TIC y que deben ser de obligado cumplimiento por todos los usuarios.

Las herramientas empleadas en la organización: ya sean hardware o software, son la tercera pieza fundamental para garantizar la seguridad TIC.

Objetivos de la seguridad TIC: Conocer en tiempo real qué sucede en cada momento en los sistemas informáticos de la empresa. Establecer protocolos de actuación e implantar medidas de seguridad TIC.



Ofrecer las herramientas y medidas que faciliten la prevención y gestión de riesgos y amenazas. Poder conservar y consultar en cualquier momento el registro de utilización de las diferentes herramientas e infraestructuras.



Existen diversos cursos que poder formarse en ciberseguridad como por ejemplo el curso que imparte Euroinnova Formación sobre la importancia de la seguridad en las tic, curso online con acciones formativas en cada una de las áreas de actuación de la seguridad TIC, con el que se obtiene una titulación que certifica la formación realizada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.