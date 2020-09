VenVe: la herramienta definitiva que hace más sencilla la gestión de obras Comunicae

viernes, 11 de septiembre de 2020, 09:02 h (CET) • El gran reto del sector de la construcción y mantenimiento de infraestructuras es su digitalización. VenVe facilita esa transición a las empresas de construcción e ingenierías. • Cada vez se producen más reclamaciones y litigios en los proyectos. Estas diferencias de criterios, en muchas ocasiones suponen importantes cantidades de dinero. Con VenVe se dispondrá de información que ayude con su gestión y defensa. El sistema actual de comunicaciones hace que la documentación que se precisa para estar informados llegue por múltiples canales, como pueden ser WhatsApp, Telegram, correo electrónico, USB, etc. Pasado un tiempo, no se recuerda cómo llegó la foto, el vídeo o el mensaje de audio enviado, y mucho menos en qué fecha se hizo. Además, esta información queda archivada generalmente en dispositivos que si se pierden o se estropean pierden la documentación. Esto hace muy difícil acceder a esa información cuando se necesita.

Cuando se termina una jornada de trabajo, se sabe el número de operarios o las horas de uso de la maquinaria, pero generalmente no se deja constancia en qué han estado trabajando ni el avance de la obra.

Con respecto a la producción, (y es que en la mayor parte de los proyectos se paga por unidades de obra ejecutadas y terminadas) las cosas se hacen de forma mucho más aproximada o incluso no se hacen. Una llamada al encargado que indica que ese día se han hecho 200 metros de camino u 80 metros de tubería puede servir como aproximación. Pero en realidad pueden ser 160 metros de camino o 92 de tubería.

Si las fábricas conocen el número exacto de productos que fabrican, ¿por qué no conocerlo en una obra?

VenVe es la herramienta tecnológica que a través de un teléfono móvil y un ordenador facilita la gestión y control integral de los proyectos de construcción.

La herramienta permite conocer de forma diaria la cantidad de obra ejecutada en un proyecto y su coste asociado, permite analizar si los recursos empleados son los adecuados y si se están utilizando de forma correcta. En definitiva, saber cada día si el proyecto está siendo más o menos rentable económicamente de lo que se esperaba y por tanto poder tomar las decisiones adecuadas.

Con un simple clic en el móvil, quedarán registradas las unidades de obra ejecutadas. Medir la cantidad de tubería instalada, la cantidad de material de relleno usado o los metros de cable tendido, con VenVe es muy sencillo. Además, queda un registro de los días en que se han hecho los trabajos y se localizarán en un mapa, ayudando a saber en qué partes de la obra se ha estado trabajando en cada momento.

La plataforma web y la aplicación móvil permiten monitorizar todos los avances de forma sencilla y rápida obteniendo datos que solo podrán ser obtenidos con el uso intensivo de equipos topográficos y personal cualificado, quedando una completa trazabilidad que ayudará a elaborar las certificaciones mensuales y a conocer la rentabilidad del proyecto desde el comienzo.

Los litigios y reclamaciones cada vez están más presentes en proyectos de infraestructuras e ingeniería. Tener una buena documentación es un aspecto clave para poder defender posturas en ellos. Con VenVe se obtiene un diario de obra con todo el nivel de detalle que se considere.

Dejar registro y por tanto evidencia de cualquier situación que se ha dado es muy sencillo. Se pueden compartir fotos, audios, textos y vídeos, con la característica que todos los archivos subidos a través del teléfono móvil se tienen que generar en el momento de subirlos. Garantizando así que esa circunstancia de la que se quiere dejar constancia ha sucedido en una fecha, hora y lugar determinado. También cuando un miembro del equipo suba un registro otro podrá responder al mismo o emitir algún comentario, dando así seguridad y trazabilidad.

Para una mejor búsqueda de la información se puede realizar un filtrado de los contenidos de tal forma que sea mucho más rápido el acceso y búsqueda de la misma, aunque hayan pasados varios meses o incluso años.

Toda esta información, tanto cualitativa (lo que se refiere a subir fotos, vídeos de incidencias o trabajos que se están realizando) como la cuantitativa (que se refiere a la cantidad de obra ejecutada y su coste), se podrá ver en tiempo real desde cualquier lugar. Además, se podrán generar informes automáticos que facilitarán las tareas de reporte tanto a superiores como a clientes o proveedores. En la plataforma web y también en la app móvil, recibirá una notificación cada vez que alguien del equipo suba un reporte.

En definitiva, con VenVe se tiene un mayor control con el nivel de detalle necesario en cada uno de los procesos de ejecución de obra y un ahorro en tiempo y dinero por las liquidaciones y reclamaciones de clientes y proveedores.

Vídeos

Cómo obtener informes de obra con Venve



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Guantes y ropa agrícola para invernadero según Invernaderos.info Elearning Digital presenta su catálogo de cursos y masters SAP "Efectos secundarios del Trasplante Capilar ¿son reales?" según el Dr Carlos Crespo La importancia de la seguridad tic Poder conservar y consultar en cualquier momento el registro de utilización de las diferentes herramientas e infraestructuras Amoladoras y fresadoras para la fabricación de piezas según Topfresadoras.com