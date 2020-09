​Cómo asegurar y proteger los datos confidenciales en tiempos de teletrabajo ​La importancia de usar contraseñas fuertes y sólidas se hace incluso más relevante en este escenario de movilidad laboral Redacción Siglo XXI

viernes, 11 de septiembre de 2020, 10:34 h (CET)

El teletrabajo irrumpió en la vida de muchos de nosotros con la propagación del Covid-19 tras las medidas adoptadas por un gran número de empresas en aras de proteger la salud de sus empleados y continuar siendo operativos en tiempos de pandemia. Con la relajación de algunas medidas tras haber superado la primera ola de propagación del virus, un significativo número de empleados en labores de oficina volvieron paulatinamente a incorporarse de manera presencial al puesto de trabajo, aún teniendo la opción – en la gran mayoría de casos – de seguir trabajando desde casa o de alternar las dos opciones.



Sin embargo, la irrupción de una segunda oleada y el consiguiente aumento de casos en España y en el mundo en estas últimas semanas ha vuelto a, sino obligar, al menos recomendar a un gran número de empleados la conveniencia de ejercer la opción de continuar teletrabajando. Con sus pros y sus contras, sus partidarios y detractores, es indudable que el teletrabajo ha irrumpido en nuestras vidas. Y lo ha hecho con la clara intención de quedarse, incluso más allá de un panorama post-pandemia. Una nueva realidad, particularmente en nuestro caso, ya que no podemos obviar que el porcentaje de españoles trabajando desde casa antes de la actual crisis sanitaria se situaba en torno a apenas el 5%, uno de los más bajos en toda Europa Occidental.



La inmensa mayoría de empresas afectadas por este nuevo escenario se ha adaptado correctamente a la situación, haciéndolo además casi de la noche al día y en tiempo récord. Un esfuerzo que ha contado con la encomiable adaptación de los propios empleados, en un proceso que en apenas unos meses nos ha hecho convertirnos en todos unos expertos en sacar adelante nuestros trabajos y proyectos diarios desde el salón, la cocina, la terraza o el mismísimo dormitorio. Sin embargo, varios expertos han alzado recientemente la voz pidiendo tanto a empresas como a trabajadores su implicación y esfuerzo a la hora de configurar la adecuada seguridad de la información y datos confidenciales compartidos durante el desarrollo de nuestras tareas en un entorno remoto distinto al anterior de la oficina.



La seguridad de nuestros datos en este nuevo escenario laboral En este escenario de movilidad que nos permite trabajar desde casa o, incluso desde la piscina, la playa o donde nos encontremos haciendo uso de nuestro portátil, se antoja pues fundamental una correcta y periódica configuración de seguridad en los dispositivos y equipos que estemos usando. Ello implica necesariamente el que las empresas lleven a cabo acciones adicionales que garanticen la confidencialidad de la información compartida cuando se trabaja desde casa.



Así, las empresas deberán asegurarse de revisar los servidores de acceso remoto, asegurándose de que estén actualizados con la correcta configuración, controlar el perfil de aquellos con acceso y garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos que haya sido establecida en la empresa. Es importante que aquellos equipos de empresa usados como clientes estén actualizados a nivel de aplicación y sistema operativo, los dispositivos de almacenamiento de datos y memoria como los discos duros y tengan asimismo deshabilitados los servicios que no sean estrictamente necesarios.



Es fundamental que tanto las empresas como los trabajadores hayan comprendido que el teletrabajo ha creado nuevas formas de acceder a datos de los que la propia empresa es responsable, pero a los que ahora los trabajadores tienen que acceder desde sus dispositivos en el hogar (y no en la oficina) para poder así llevar a cabo sus tareas. Una nueva realidad que, sin duda, puede plantear situaciones de riesgo a la hora de que se puedan perder datos o no se pueda garantizar la confidencialidad de los mismos.



Algunas de las medidas a adoptar para mitigar posibles riesgos Son varias las decisiones a adoptar dentro del paquete de medidas que la empresa y el trabajador deben contemplar en este nuevo protocolo de seguridad de datos creado por la necesidad de trabajar desde casa. Y la empresa deberá tener bien definido dicho protocolo y comunicarlo claramente a su plantilla, estableciendo guías de buenas prácticas o incluso formar a sus empleados si fuese necesario. Y no debemos olvidar que estos riesgos se multiplican en el caso de que el trabajador esté usando sus propios dispositivos personales para teletrabajar.



Así, entre otras medidas básicas, es siempre recomendable utilizar nuestro propio wifi en casa y no un wifi de acceso público. Deberemos además tener instalados y activados los correspondientes programas de firewall, antivirus y anti malware. Nunca deberíamos descargar en local aquellos ficheros que puedan contener datos de carácter personal, ni copiar archivos o documentos temporales al equipo personal. Si fuera así debido al cometido puntual de algunas de nuestras tareas, deberemos siempre asegurarnos de borrarlos o incorporarlos a archivos de la empresa una vez hayamos concluido esa tarea.



La importancia de usar contraseñas fuertes y sólidas se hace incluso más relevante en este escenario de movilidad laboral, así como la estricta necesidad de no compartir en ningún caso nuestras contraseñas con terceros, incluso si hablamos de miembros de la familia. En el caso de que el trabajador observe o sospeche de cualquier posible brecha de seguridad, deberá comunicarlo a la empresa de manera inmediata.



