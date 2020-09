​Pelo encrespado

Uno de los principales problemas de “pelos” que nos afectan más a las mujeres es el encrespamiento, melenas imposibles de dominar, pelos enredados, cabellos sin rumbo alguno y esa sensación de ir despeinadas todo el día…



Las que lo padecemos tenemos un cabello opaco, sin duda más frágil, muy sensible a la humedad (pelo muy poroso), rizos que se hinchan con la humedad y se encrespan.



La sequedad es el principal factor que nos causa este problema tan común, pero también existen otras causas que lo provocan, por lo que es muy recomendable aportar unos cuidados extras, si cabe aún más especiales, a este tipo de cabelleras.



Hoy os traigo algunos tips para combatirlo: No lavar el pelo todos los días, mejor espaciar los lavados tres veces como máximo a la semana….Y siempre que se pueda utilizar agua fría, mejor que agua caliente, ya que esto lo resecaría aún más. Si nos cuesta mucho, al menos tenemos que intentar aguantar un par de minutos con agua fría al final de cada lavado.



Dejar de lado el secador, sé que es complicado, yo misma no puedo prescindir de el, me parece una herramienta indispensable, pero en la medida de lo posible deberíamos dejarlo secar al aire libre. Y si no hay más remedio, es importante que al menos utilicemos un protector para el calor.



En lugar de frotar con una toalla, utilizar el típico turbante que reduce el tiempo de secado muchísimo, te ayudará a quitar el exceso de agua y así pasar menos tiempo con el secador…….Un accesorio que se ha vuelto a poner de moda entre muchas celebrities.



Utiliza peines o cepillos de cerdas naturales y así reducirás la electricidad estática. Los peines de púas anchas evitan tirones innecesarios, que solo dañan nuestra estructura capilar. Al desenredarlo, no olvidéis que mejor que el pelo no esté muy mojado.



Usa una mascarilla una vez por semana y siempre que puedas utilizar productos específicos que ayuden con el encrespamiento, importante: mira en los envases que lleve la palabra “antifrizz”.



La mayoría de tips son fáciles, si somos aplicadas podremos conseguirlo sin demasiado esfuerzo, lo complicado es encontrar productos que nos ayuden con el encrespamiento y que alisen la fibra capilar. He probado de todo, champús, geles, acondicionadores, mascarillas, sobre todo en verano, donde prima el secado al aire libre y se acentúa el problema.



Después de mucho testar -os aseguro que es difícil encontrar con un ritual que de verdad funcione- aquí os dejo mi selección:



Una línea que SÍ funciona es Living Proof: una firma fundada en 2005 por el Doctor Bob Langer (profesor del MIT -Instituto de Tecnología de Massachusetts- y uno de los biotecnólogos con más patentes del mundo). Este doctor en colaboración con estilistas expertos, inventaron y patentaron nuevas tecnologías para resolver los problemas más difíciles. Su úlltimo lanzamiento es la línea ANTI FRIZZ, un tratamiento biotecnológico basado en combinar unas moléculas patentadas con la BIOMIMÉTICA –ciencia que estudia la evolución de la naturaleza e imita sus procesos para crear soluciones– añadiendo ingredientes naturales activos específicos para suavizar el cabello áspero y rebelde.



Con esta línea se elimina el frizz, dejando el cabello suave de forma duradera, se bloquea la humedad, protege cada hebra del cabello, sin residuos y sin dar esa sensación pegajosa. También repele la suciedad, manteniendo el pelo limpio más tiempo.





Entre sus ingredientes están: La Molécula patentada del Cabello Sano (OFPMA), que suaviza y pule el cabello mientras lo mantiene limpio más tiempo. Mezcla Biomimética Emoliente - acondiciona intensamente y alinea las fibras del cabello creando brillo adicional. Complejo de Aminoácidos - sella las cutículas y realza el brillo. Acondicionadores Naturales Activos - mejoran la capa hidrofóbica del cabello reduciendo la fricción. Manteca de Karité - acondiciona y nutre el cabelllo en profundidad dejándolo suave, acondicionado y manejable.



Dentro de esta línea destacan su champú, acondicionador y mascarilla, y lo mejor es que no utilizan siliconas, sulfatos, parabenos y Phthalates, es un producto vegano y cruelty free!!!



Otra opción que me encanta es PHYTO, firma creada en 1969 por el peluquero visionario Patrick Alès, en el que mediante la combinación de ciencia y naturaleza, han conseguido extraer poderosos principios activos de las plantas para cuidar el cabello, respetando su equilibrio natural.



Su recién gama antiencrespamiento Phytospecific es toda una novedad, cuenta con un spray definidor y un gel-crema moldeador.



Dos tratamientos hidratantes con una tecnología adaptada para maximizar la belleza de los rizos. En su fórmula han contado con leche de quinoa, extracción de malvavisco, celulosa vegetal, y no olvidemos que el 95% de sus ingredientes son de origen vegetal..



El Spray definidor de rizo se aplica sobre cabello húmedo o seco, de manera uniforme por secciones desde la raíz hasta las puntas. El gel-crema se aplica de la misma manera pero siempre sobre el cabello escurrido. Ambos productos no necesitan aclarado.