Inteligencia Artificial para la búsqueda del candidato ideal

jueves, 10 de septiembre de 2020, 16:58 h (CET) AIS Group, pionera en la aplicación de la IA en la gestión de RRHH, ha desarrollado un modelo que analiza los CVs y automatiza todo el proceso Más allá de la emergencia sanitaria, el coronavirus ha provocado una crisis económica que se refleja en unos niveles de desempleo que en Europa lidera España. Un escenario donde la enorme demanda de empleo y el elevado volumen de currículums que reciben las empresas está ralentizando el proceso de revisión y selección de los candidatos hasta el punto de colapsar los departamentos de RRHH. Un problema donde la Inteligencia Artificial no sólo puede automatizar la selección de candidatos sino también ayudar a captar el mejor talento.

Este problema se acrecienta en las empresas de selección de personal, ya sean headhunters o ETTs, donde el número de ofertas y el volumen de CVs que se debe analizar para cada una de ellas, resulta cada vez más difícil de gestionar. En ambos casos, los profesionales de gestión de personas necesitan automatizar las tareas que no aportan tanto valor y dedicar su tiempo a labores que requieran de su expertise como las entrevistas personales.

La empresa española AIS Group, especialista en la aplicación de la inteligencia artificial a distintas áreas de negocio dentro de las empresas, ha desarrollado un modelo que analiza cada CV, automatizando todo el proceso de revisión de currículums y preseleccionando los perfiles que mejor se adecúan a cada oferta. El sistema utiliza técnicas tipo text mining (minería en el texto) para la lectura o screening de los CVs. Sirviéndose de estas técnicas, busca palabras clave o conceptos relacionados con las características solicitadas para cubrir ciertas vacantes. Así se evita que sea el equipo de RRHH quien tenga que revisar los CVs uno a uno. El modelo, además, otorga una puntuación a cada CV en función de su nivel de encaje en el perfil deseado, ordenándolos para que el equipo de RRHH pueda repasar los más ajustados, preseleccionados por el sistema.

Una ventaja extra de la solución es que no se limita a analizar CVs para una oferta concreta. Los categoriza de tal manera que puede proponer candidatos entre los currículums recibidos para una vacante determinada que se consideren cumplen las características deseadas para otros puestos ofertados. Esto otorga mayor agilidad al departamento.

Agustí Amorós, director de desarrollo de AIS Group, revela que la IA, especialmente a través de técnicas como machine learning, text mining y procesamiento del lenguaje natural (NLP), permite automatizar ciertas tareas, brindando además métricas del impacto de las acciones de RRHH.

“Es importante destacar - aclara Amorós - que en ningún caso la aplicación de la IA significa la sustitución del equipo de personas de RRHH. Sólo facilita sus quehaceres y les hace ganar en eficiencia.”

Además de automatizar la preselección de los mejores candidatos, AIS Group ofrece a las áreas de RRHH otras soluciones basadas en la IA como la predicción del absentismo, la gestión de turnos e incluso la organización de la formación. “La COVID tiene un fuerte impacto a la actividad de RRHH y en AIS trabajamos para dotar a estos departamentos de soluciones que les asistan para realizar su tarea más eficientemente. Nuestro objetivo es que la IA ayude a RRHH a generar valor a la empresa, impactando en su cuenta de resultados, tanto optimizando la captación de talento como gestionándolo de manera más eficaz”, explica Amorós.

