La recuperación sostenible del Retail, la Alimentación y las bebidas: Innovation Talk de Schneider Electric

Además de exponer las nuevas oportunidades que presenta el escenario actual, la mesa redonda virtual de por Schneider Electric en colaboración con We Mean Business, El Corte Inglés y Nestlé, descubrirá cómo las principales compañías de ambos sectores están trasladando a sus realidades empresariales las políticas y estrategias del Green Deal para alcanzar la neutralidad en la emisión de carbono en 2050 El próximo jueves 17 de septiembre se celebrará una nueva edición de las Innovation Talks que organiza, de forma virtual, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. En esta ocasión, la mesa redonda llevará por título “Recuperación Sostenible: ¿oportunidad real o tendencia pasajera?” y estará enfocada a las industrias de la Alimentación y Bebidas y el Retail. En ella se expondrán las nuevas oportunidades que presenta el escenario actual y cómo sus principales actores están trasladando las políticas y estrategias europeas del Green Deal a sus realidades empresariales para alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en 2050.

“Más presionadas y con nuevos desafíos que afrontar a raíz de las disrupciones tecnológicas, la Covid-19 y la crisis climática, las empresas están en un auténtico punto de inflexión. Solo aquellas que integren la sostenibilidad en sus estrategias de recuperación, podrán aprovechar las oportunidades generadas y ganar competitividad, al tiempo que contribuyen positivamente al cambio climático”, asegura Raquel Espada, Strategy Vice President EMEA Energy & Sustainability Services de Schneider Electric.

En la mesa redonda virtual organizada por Schneider Electric participarán grandes expertos en la materia como María Mendiluce, CEO de We Mean Business; Delia García, Head of Sustainability de El Corte Inglés; Pedro Ruiz, Environmental Sustainability Engineer de Nestlé España, y Raquel Espada, Strategy Vice President EMEA Energy & Sustainability Services de Schneider Electric.

María Mendiluce cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo sostenible, energía y acción climática y, antes de convertirse en CEO de We Mean Business, ocupó cargos de primer nivel en el World Business Council for Sustainable Development y la Agencia Internacional de la Energía en París, entre otros. Por su parte, Delia García, lleva más de 15 años dedicada a la gestión de la responsabilidad social y la sostenibilidad, y es Vocal de Transformación en la Asociación WAS (Women Accion Sustainability). Dentro del Grupo Nestlé, Pedro García trabaja como Especialista de Sostenibilidad Ambiental en el ámbito corporativo. Finalmente, Raquel Espada ha pasado los últimos años de su trayectoria en puestos de liderazgo impulsando estrategias globales en el sector de la Energía y la Sostenibilidad. Además de trabajar en Schneider Electric, Raquel Espada es socia fundadora y tesorera de WAS.

Inscribirse a través de este enlace: https://register.gotowebinar.com/register/3009465988715618317