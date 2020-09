El Tottenham Hotspur anuncia una asociación multianual con Libertex

Libertex, plataforma líder de trading internacional, se ha convertido en el Official Trading Partner del Tottenham Hotspur Impulsados por su determinación de ser los mejores, la asociación mostrará el interés evolutivo y el compromiso con la mejora continua que ha hecho que Libertex y Tottenham Hotspur se desempeñen al más alto nivel en sus respectivos campos. Desde 1997, Libertex ha estado a la cabeza de los desarrollos de vanguardia en los mercados de trading, con una innovación recompensada con más de 40 prestigiosos premios de la industria. De acuerdo con el lema del club, 'To Dare Is To Do' (Atreverse Es Hacer). El Tottenham Hotspur adopta un enfoque igualmente pionero en el fútbol moderno, invirtiendo en los últimos desarrollos tecnológicos para ayudar a lograr el éxito en el terreno de juego, personificado en mundialmente reconocido y vanguardista estadio.

Impulsada por su espíritu de 'Trade for More' (Más que Trading), la asociación permitirá a Libertex compartir su pasión por el fútbol con sus más de 2.9 millones de clientes internacionales, ofreciendo una serie de ventajas únicas, incluyendo eventos exclusivos y experiencias premium los días de partido en el Tottenham Hotspur Stadium, cuando los aficionados puedan regresar con seguridad a los estadios. Libertex también tendrá presencia en los canales digitales del club y el sistema de publicidad perimetral LED los días de partido.

Respecto a este acuerdo, Marios Chailis, Chief Marketing Officer de Libertex, dijo:"Libertex no podría estar más feliz de asociarse con un equipo cuyos valores se hacen eco de los nuestros a la perfección". Con esta asociación multianual estamos encantados de unir el mundo del fútbol y el trading a través de muchos beneficios emocionantes para nuestros clientes y estamos desenado ver a los Spurs regresar a la competición".

Por su parte, Fran Jones, Head of Partnerships del Tottenham Hotspur, comentó: "En el Tottenham Hotspur, la tecnología y la innovación son clave para todo lo que hacemos y estamos entusiasmados de asociarnos con Libertex, una organización que comparte este compromiso a través de sus propios productos y servicios".

Con la misión de hacer que el trading de activos financieros sea fácil y accesible para todos, Libertex ha sido durante mucho tiempo pionero en el desarrollo del mercado de divisas y es una organización influyente en la industria financiera. La marca ha crecido hasta ofrecer a más de 2,9 millones de clientes en más de 120 países una variedad de plataformas tecnológicas rápidas, fáciles de usar y fiables.