Schneider Electric lanza su nueva API para simplificar la gestión en el Edge

La API EcoStruxure IT Expert permite a sus usuarios monitorizar de forma remota y obtener una mayor visibilidad de su infraestructura IT distribuida. Estas nuevas capacidades permiten crear nuevas fuentes de ingresos para los partners de EcoStruxure IT y un ecosistema más abierto Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado una nueva API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para su software basado en la nube EcoStruxure IT Expert. Se trata de la primera API pública para esta solución y permite a los proveedores de soluciones IT y a los usuarios finales integrar fácilmente una plataforma de monitorización de infraestructuras críticas en cualquier sistema de gestión.

Con la API EcoStruxure IT Expert, Schneider Electric ayuda a los proveedores de soluciones IT y a usuarios finales que gestionan infraestructuras IT distribuidas a simplificar la gestión en el Edge. La API se basa en el éxito de EcoStruxure IT Expert, la primera plataforma de monitorización Cloud del sector, agnóstica y con Inteligencia Artificial. Con estas nuevas capacidades, la plataforma incrementa su flexibilidad de manera que, por ejemplo, los usuarios puedan almacenar localmente los datos y crear aplicaciones personalizadas que se adapten a los cambios. Con un mayor acceso a los datos de energía y de los recursos, los usuarios pueden implementar cambios que incrementen la eficiencia y la sostenibilidad de la infraestructura.

Más oportunidades de crecimiento y eficiencia a través de los datos

“Estamos trabajando con nuestros partners y clientes para conseguir más visibilidad y conocimientos de sus infraestructuras IT, al mismo tiempo que ayudamos a crear un ecosistema más abierto,” asegura Kevin Brown, Senior Vice President EcoStruxure, Energy Management Business de Schneider Electric. “La nueva API pública para EcoStruxure IT Expert demuestra nuestro compromiso continuo para resolver los retos de eficiencia y sostenibilidad gracias al Edge Computing. Además, con ella ofrecemos nuevas oportunidades de negocio a nuestros partners.”

Con la nueva API pública, los proveedores de soluciones IT pueden integrar fácilmente la plataforma EcoStruxure IT en el sistema que prefieran. Al contar con una monitorización remota de la energía y de las infraestructuras críticas para su portfolio de soluciones, pueden diferenciarse y proporcionar más valor a los clientes, ayudándoles a gestionar el Edge.

“La API EcoStruxure IT Expert complementa nuestra plataforma actual con nuevos datos que incrementan nuestra propuesta de valor y enriquecen la experiencia general del cliente,” afirma Wayne St. Jacques, Vice President, Managed & Executive Services de ePlus.

La API, permite integrar la plataforma EcoStruxure IT en los sistemas ya existentes de los clientes, para reducir el riesgo de inactividad monitorizando la energía y las infraestructuras críticas. También mejora la visibilidad de forma inmediata gracias al acceso a datos de la infraestructura crítica desde el sistema que prefiera el cliente y proporcionando una visión general del. Además, capturando datos de alarmas, inventario, sensores y ubicación, facilita la toma de decisiones basadas en datos. Y, en el caso de los partners, también permite dar recomendaciones proactivas a los clientes. Finalmente, mejora la elaboración de informes extrayendo datos de energía y de dispositivos críticos en paneles de control nuevos o ya existentes, pudiendo así añadir métricas con detalles muy pormenorizados.

Como plataforma de software y servicios abierta y agnóstica, EcoStruxure IT proporciona la potencia y la flexibilidad que necesitan los clientes para gestionar de forma continua sus dispositivos de infraestructuras críticas, ya sea internamente o con la ayuda de un partner o de los ingenieros de mantenimiento expertos de Schneider Electric.