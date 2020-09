Los cinco usos principales de los relojes inteligentes, por Pawn Shop

Los relojes inteligentes se han convertido en los inseparables compañeros de una buena parte de la población española. Pawnshop, la casa de los empeños en Madrid, desvela las claves de este fenómeno Los relojes inteligentes o smartwatches, en pocos años han extendido su uso a un considerable porcentaje de la población no sólo de España, sino de buena parte del mundo, siendo uno de los gadgets más apreciados y que más se suelen regalar.

Qué son los smartwatches

Un reloj inteligente, como su propio nombre indica, proporciona una funcionalidad avanzada que trasciende la función básica inicial que tenían los relojes de poder dar la hora. Con estos wearables o dispositivos electrónicos que se pueden vestir, es fácil llevar un control de la actividad física diaria, con el conteo de los pasos que se han dado, o controlando la calidad del sueño, medido en horas de sueño profundo y hasta medir la frecuencia cardíaca, bien sea a lo largo del día o en momentos concretos de reposo o de actividad física intensa.

Breve historia de los relojes inteligentes

Los smartwatches, a pesar de que su éxito parezca reciente, llevan bastante tiempo en el mercado. 48 años para ser exactos, los años que han pasado desde que el predecesor del reloj inteligente y por tanto su historia, comenzara con la aparición en el mercado del primer reloj electrónico digital, el Hamilton Pulsar P1. Este reloj ofrecía la hora escrita en LED rojos a través de un cristal sintético de rubí, al ser pulsado un botón y sólo durante un par de segundos, dado que su circuitería y su LED consumían bastante batería.

Los relojes digitales finalmente llegaron al gran público de la mano de prestigiosas y conocidas empresas como la tokiota Casio, que comenzó a fabricar relojes con pantallas de cristal líquido que no sólo daban la hora, sino que además venían dotados con cronómetro, alarma, calendario, y hasta algunos modelos con agenda, calculadora, etc.

Los notables avances tecnológicos han hecho que los modernos y ultra sofisticados smartwatches permitan realizar infinidad de tareas desde la muñeca, relojes como el Samsung Galaxy Active 2, el Xiaomi Band 4 Fitness Tracker, el Huawei Watch GT Sport o el superpopular Apple Watch, entre otros.

Cinco principales usos del reloj inteligente

Los cinco usos principales de los relojes inteligentes muestran el amplio y diverso abanico de servicios que estos dispositivos pueden llegar a ofrecer a sus usuarios.

Uno de los principales usos es el del control y mejora de la salud, por sus contadores de pasos diarios, medidor de la calidad del sueño y por su medidor de la frecuencia cardíaca. El mismo Apple Watch lleva un control de la actividad física diaria en forma de círculos que hay que ir cerrando.

Los relojes inteligentes permiten acceder de forma fácil y cómoda a las numerosas notificaciones que llegan al smartphone al que esté conectado o al reloj inteligente si dispone de conectividad móvil. Esto permite al usuario poder estar al tanto de los avisos de la agenda, de la llegada de correos electrónicos y de los WhatsApps que vayan llegando al móvil o vayan surgiendo en el reloj.

Tener en la muñeca el smartwatch garantiza no perder ni una llamada telefónica. Hoy en día, en determinadas situaciones, se deja el móvil en una mesa, o en el abrigo, el bolso, la mochila, etc. lo que permite que determinadas llamadas no sean atendidas. Esto resultará casi imposible si se tiene un smartwatch emitiendo avisos acústicos e incluso avisos vibratorios.

Muchos usuarios emplean su smartwatch para escuchar música, podcasts o su programa favorito de radio con unos auriculares bluetooth.

Por último, gran cantidad de usuarios lucen en su muñeca un smartwatch de última generación, porque se lleva, están de moda, son tendencia. No en vano, hay smartwatches que cuestan una buena suma de dinero, lo que los convierte en pequeños objetos de deseo tecnológicos.