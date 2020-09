Boom de los smartphones 5G en España: Su demanda crece un 150 % desde el confinamiento La puesta en marcha de la red 5G en España se vio afectada por el confinamiento, aunque ya se ha reactivado Redacción Siglo XXI

jueves, 10 de septiembre de 2020, 08:55 h (CET) La red 5G ya es una realidad en España. La nueva tecnología de comunicaciones que supone una revolución en el mundo de la navegación, al ser hasta 100 veces superior al 4G, estará próximamente disponible en el 75 % de la población española, según las últimas comunicaciones de la compañía Telefónica. Conscientes de la nueva tendencia que suponen los smartphones 5G, el comparador de precios idealo.es ha realizado un estudio para conocer el crecimiento de la demanda de estos dispositivos en España y en el resto de países de Europa.



Según datos del comparador de precios, los españoles, conscientes de las grandes ventajas de la nueva red, están actualizando sus dispositivos móviles y apostando por aquellos que sean compatibles con la nueva velocidad de navegación. Así pues, desde el mes de abril se ha observado en España un crecimiento en la demanda de smartphones con tecnología 5G de un 150 %.



Sin embargo, el auge del 5G no solo se observa en España, sino que el resto de países europeos también se decantan por esta tecnología, principalmente por su mejora en aspectos como la velocidad o la latencia respecto a su predecesora 4G. Dentro del marco europeo, los países en los que se ha registrado una mayor búsqueda de móviles 5G respecto al resto de dispositivos son Reino Unido (el 12 % de las búsquedas de móviles son terminales con 5G) y Francia (10 %). En cambio, Austria es el país europeo donde los usuarios muestran menos interés por este tipo de dispositivos, con sólo un 8 % de las búsquedas de smartphones referidas a dispositivos con esta tecnología.



TOP 5 móviles 5G en España La marca favorita de los españoles para estrenar smartphone 5G es el fabricante coreano Samsung. Su gama Galaxy S20 (Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Plus 5G, y Samsung Galaxy S20 Ultra 5G) acapara el 61,3 % de los modelos preferidos en España. Esto a pesar de que el Galaxy S20 Ultra 5G, es el terminal con 5G más caro de nuestro país, con un precio medio de 899 €.



En cambio, el modelo más buscado es el Xiaomi MI 10 que con un 29, 4 % se convierte en el líder en demanda y además en el modelo más barato, con una media de 490 €.



"Estamos asistiendo a una nueva revolución de la telefonía móvil. Los grandes comerciantes llevan tiempo trabajando para ofrecer a los consumidores dispositivos móviles compatibles con la tecnología 5G y los usuarios tenían ganas de probarlos. Es una tendencia que podemos anticipar que seguirá al alza, ya que en los próximos meses de 2020 y durante 2021 se presentarán nuevos dispositivos con red 5G", comenta Adrián Amorín, country manager de idealo.es.

