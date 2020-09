Vigo acogerá, en junio, e-Atlántico, salón del eCommerce y del marketing digital Comunicae

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 14:59 h (CET) Un estudio realizado entre marzo y mayo, en pleno estado de alarma, el porcentaje de personas dispuestas a realizar compras online paso del 32 al 53% Los días 2 y 3 junio de 2021, el Palacio Mar de Vigo acogerá e-Atlántico Salón del eCommerce & Marketing Digital, un salón orientado a profesionales y público en general contará con sectores como Comercio Electrónico y Ecommerce, Marketing Online, Creación y diseño de páginas web y tiendas online, Logística aplicada al ecommerce, Analítica Web, Hosting & Cloud, Métodos de pago o Reputación online, entre otros.

Según palabras de Raquel Robledo Directora e-Atlántico “el evento se basa en destacar la importancia de la digitalización para el crecimiento económico y la generación de empleo así como para la construcción de sociedades más cohesionadas y sostenibles”.

e-Atlántico www.salon-e-atlantico.com se convertirá en el punto de encuentro dónde clientes, partners, inversores y competidores del sector online se reunirán, creando el escenario perfecto para atraer negocio y crear sinergias entre profesionales.

Ecomerce y COVID 19

La crisis del coronavirus ha impactado en los hábitos, incluidos los de compra, lo que ha tenido su reflejo en el comercio digital. Así lo confirma el estudio El estado del ecommerce y el retail, realizado por EAE Business School. El estudio se nutre con datos recogidos en dos oleadas, una el pasado marzo de 2020 y otra en mayo del mismo año, y un total de casi 1.700 encuestas. Al inicio del confinamiento, el 30% de los consumidores pretendía comprar más por Internet, tendencia que se confirmó en las entrevistas que EAE Business School realizó de nuevo en mayo, en las que este porcentaje se elevó al 53%. De hecho, el 36% de los encuestados consideraba Internet el mejor lugar para comprar y sólo un 12% preferiría acudir a una gran superficie.

Que las plataformas digitales de venta podrían resultar beneficiadas en un contexto como el desatado por el coronavirus era algo que a pocos se les escapaba. Aún es pronto para saber hasta qué punto la situación fortalece al sector, pero los datos apuntan en esa dirección, pues las medidas contra el virus han impulsado en más del 50% la venta online durante España en las primeras semanas del confinamiento, según el estudio.

Por edades, los jóvenes son quienes prefieren en mayor medida las compras digitales, pues así lo considera el 48% de los que tienen hasta 25 años. Entre la franja de los 26 y 35 años el porcentaje se reduce levemente, hasta el 46%. Más acusada es la bajada entre la población con edades entre los 36 y los 45 años, pues las compras online sólo seducen al el 39%, siendo menos partidarios aún los de edades comprendidas 46 y 55 años (29%). Los más reacios son los mayores de 55, entre los que sólo el 22% se decanta por este canal.

Desde el inicio del Estado de alarma hasta ahora ha habido mejoras en el funcionamiento del comercio online. Así como en marzo había operadores desbordados por la demanda, ahora muchos han conseguido reorientar la forma de trabajar, sus recursos y su personal, normalizándose buena parte de la actividad, incluido lo relativo a transporte y entregas.

Antes de la pandemia el sector auguraba una etapa de crecimiento con España como segundo país con mayores tasas previstas, con un 11,1% anual en promedio, sólo por detrás de India, donde se esperaba un alza media anual del 17,8%.

El terreno está abonado para que se use cada vez más este nuevo canal, No obstante, el comprador español online está en un lugar intermedio respecto a otros países europeos en realización de devoluciones (43%) y siendo de los ciudadanos más proclives de Europa a pagar un extra por entregas rápidas.

e-Atlántico, Salón del eCommerce & Marketing Digital, se complementa con un potente paquete de conferencias y demostraciones a través del Foro e-Atlántico dónde se compartirá con la industria el conocimiento de los mayores expertos a la vanguardia de la innovación tecnológica en todos los sectores representados.

El panel formativo contará con casos de éxito de tiendas online nacionales, locales e internacionales y podrás conocer sus claves de éxito. Además, otros aspectos interesantes y fundamentales en el comercio electrónico como la logística, el marketing online, los métodos de pago - entre otros.

Según datos de la Xunta de Galicia, las ventas por Internet de las empresas gallegas en 2019 superaron el promedio estatal cerca del 23% de las empresas de 10 o más trabajadores de la Comunidad vendieron en la red frente al 20,4% del mismo tramo empresarial del conjunto del Estado.

El comercio electrónico creció en Galicia, en 2019, en todos los tramos empresariales. Tanto las empresas de más de 10 trabajadores como las microempresas realizaron ventas online por encima del promedio estatal en 2019. También en el uso de las redes sociales el tejido empresarial gallego supera el promedio del conjunto del Estado.

Son datos recogidos en el informe La Sociedad de la Información en las Empresas de Galicia, correspondiente al año 2019, publicado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito Amtega. El estudio analiza la transformación digital de las empresas gallegas, un total de 200.972, en las que el 96,3% son microempresas, de 0 a 9 trabajadores.

El panel formativo dedicará un espacio de presentación de las novedades de las empresas expositoras y cuenta con VIKO en calidad de parnert del conocimiento.

El salón cuenta con la participación de parnert tales como VIKO, Brava, Acra Digital, Marketing4eCommerce y SOWLUTIONS.

Por ello e-Atlántico se convertirá en el punto de encuentro dónde clientes, partners, inversores y competidores del sector online se reunirán, creando el escenario perfecto para atraer negocio y crear sinergias entre profesionales. El salón recibirá visitantes especializados en eCommerce y digital marketing, y establecer relaciones B2B con el target adecuado y permitirá acelerar las ventas y crea relaciones productivas, optimizando el tiempo con el target adecuado.

